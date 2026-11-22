Ραγδαίες οι εξελίξεις στα επεισόδια της σειράς “Ντέρτι” από Δευτέρα εως Τετάρτη στις 22:30 στον Αντ1.

Τι θα δούμε αναλυτικά

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 28

Η Στέλλα και ο Άρης ζουν για πρώτη φορά λίγες ώρες ελεύθεροι σαν κανονικό ζευγάρι, αφήνοντας μακριά ό,τι τους τρομάζει και τους απειλεί. Όμως, η πραγματικότητα επιστρέφει γρήγορα, καθώς ο Χρήστος ζητά από τον Άρη να πάει στην Αθήνα να βρει τους Καλαματιανούς.

Εκείνος δέχεται, καθώς αυτό μπορεί να τον βάλει βαθύτερα από ποτέ μέσα στον κόσμο τους, αλλά δεν υποψιάζεται και τι κρύβεται πίσω από αυτή την αποστολή.

Ο Πασχάλης επιμένει να ψάχνει την αλήθεια για τον Κωστή και συγκρούεται ξανά με τον Αλέκο, ενώ ο Λεωνίδας και ο Μιχάλης αποφασίζουν να συνεχίσουν μόνοι τους την έρευνα.

Και ενώ η Καίτη τρομάζει από έναν ξαφνικό πόνο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, η Βούλα κάνει το πρώτο βήμα για να ξαναβρεί τα χαμένα της όνειρα και αποφασίζει να γραφτεί ξανά στο σχολείο για να πάρει το απολυτήριό της.

Εκεί, θα έχει μία απρόσμενη συνάντηση από το παρελθόν. Η Ξένια έρχεται σε σκληρή σύγκρουση με τη Στέλλα, κατηγορώντας την ότι δεν τη στηρίζει αρκετά στη νέα της επαγγελματική προσπάθεια, τραυματίζοντας την εύθραυστη σχέση που είχαν αρχίσει να χτίζουν.

Η Στέλλα βρίσκει και πάλι καταφύγιο στον Άρη, αλλά παίρνει και μια απόφαση που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα: δεν αντέχει άλλο να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες και θέλει να πάρει η ίδια την τύχη της στα χέρια της.

Guest: Γιώργος Χριστοδούλου

ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 29

Η Στέλλα και ο Άρης φεύγουν για την Αθήνα, όμως για εντελώς διαφορετικούς λόγους: εκείνος αναζητά τους Καλαματιανούς για λογαριασμό του Χρήστου, ενώ εκείνη είναι αποφασισμένη να μάθει τι απέγινε πραγματικά ο Γιάννης.

Η επιστροφή της στο πατρικό σπίτι και η συνάντησή της με τη Γιώτα ξυπνούν όλο το βάρος που κουβαλά, αλλά ταυτόχρονα τη φέρνουν πιο κοντά σε μια αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει όσα πίστευε μέχρι σήμερα.

Την ίδια στιγμή, η Καίτη και ο Δήμος προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή μετά τον φόβο για την εγκυμοσύνη, όμως ήδη οι πρώτες σοβαρές διαφορές τους κάνουν την εμφάνισή τους.

Η Βούλα επιμένει στην απόφασή της να επιστρέψει στο σχολείο και ο Πασχάλης κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για να τη στηρίξει, ενώ η έρευνα για τον Κωστή συνεχίζει να βαραίνει τις σχέσεις όλων.

Ο Αλέκος βρίσκει έναν νέο τρόπο να στηρίξει τα όνειρα της Ξένιας, ενώ η Φανή και ο Χρήστος πλησιάζουν ξανά ο ένας τον άλλον μέσα από το παιχνίδι της ζήλιας.

Και καθώς ο Άρης προσπαθεί να μπει βαθύτερα στον κόσμο του Αλέκου, η Στέλλα μαθαίνει μια πληροφορία για τη σχέση του Γιάννη με τη Δίωξη που απειλεί να γκρεμίσει ολοκληρωτικά την εμπιστοσύνη της.

Guest: Γιώργος Χριστοδούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 30

Η Στέλλα και ο Άρης αρχίζουν για πρώτη φορά να αμφισβητούν ανοιχτά όσα πίστευαν για τη Δίωξη. Οι διαφορετικές εκδοχές του Γιάννη κάνουν τη Στέλλα να υποψιάζεται ότι η παγίδα γύρω της μπορεί να είχε στηθεί εξαρχής, ενώ ο Άρης, παρότι δυσκολεύεται να δεχτεί πως άνθρωποι που εμπιστεύεται ίσως τον εξαπάτησαν, αποφασίζει να ψάξει την αλήθεια κρυφά από όλους.

Την ίδια στιγμή, ο Αλέκος παρασύρει την Ξένια στο όνειρο μιας δικής τους δισκογραφικής εταιρείας, ενώ η Βούλα κάνει τα πρώτα πραγματικά βήματα για να ξαναπιάσει το νήμα της ζωής που άφησε πίσω της.

Ο Λεωνίδας και η Μάρθα βρίσκονται μπροστά σε οδυνηρά διλήμματα, καθώς η ιδιωτική ερευνήτρια που έχουν προσλάβει βλέπει κενά στην επίσημη εκδοχή του θανάτου του γιου τους.

Ο Μίλτος πλησιάζει όλο και περισσότερο στις σκοτεινές δουλειές του Χρήστου, ενώ η Καίτη ανακαλύπτει κάτι που απειλεί να τινάξει στον αέρα τον γάμο της με τον Δήμο.

Και καθώς η Στέλλα επιστρέφει στο σπίτι που έμενε με τον Γιάννη, αναζητώντας απαντήσεις, ο Άρης ακολουθεί το πρώτο σοβαρό ίχνος για τους Καλαματιανούς.

Κανένας, όμως, από τους δύο δεν υποψιάζεται ότι βαδίζουν κατευθείαν προς τον κίνδυνο.

Guest: Γιώργος Χριστοδούλου

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