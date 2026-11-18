Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η Στέλλα και ο Άρης προσπαθούν να χαρούν επιτέλους τη σχέση τους χωρίς να κρύβονται, όμως η αποστολή τους μπαίνει σε ακόμα πιο επικίνδυνη φάση.

Η Στέλλα μαθαίνει ότι ο Κωστής είχε αντικλείδι από το γραφείο του Αλέκου και αρχίζει να καταλαβαίνει πως η έρευνα του Πασχάλη πλησιάζει σε κάτι πολύ πιο σοβαρό απ’ όσο φανταζόταν.

Παράλληλα, ο Άρης αποφασίζει να πλησιάσει περισσότερο τον Χρήστο και του αφήνει να εννοηθεί ότι έχει βρώμικο παρελθόν, ελπίζοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης και ο Λευτέρης μεταφέρουν την προσωπική τους διαμάχη σε έναν αγώνα μπάσκετ, που οδηγεί σε τραυματισμό.

Ο Λεωνίδας εξακολουθεί να πιστεύει τον Αλέκο, όμως ο Μιχάλης αρχίζει να αμφισβητεί την ιστορία που του παρουσιάζουν για τον αδελφό του.

Η Φανή, από την άλλη, προσπαθεί να κρύψει τη ζήλια της για τη «Μαρία», ενώ η Βούλα αρχίζει να αναρωτιέται αν έχει αφήσει τη δική της ζωή στην άκρη για όλους τους άλλους.

Και όταν ο Πασχάλης βρίσκει ένα στοιχείο που διαψεύδει τον Αλέκο, η μεταξύ τους σύγκρουση περνά πλέον σε ανοιχτό πόλεμο.

Δείτε το τρέιλερ