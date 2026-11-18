Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την ποινική μεταχείριση της 34χρονης μητέρας, η οποία συνελήφθη μετά την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στο Ζεφύρι.

Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την μεταχείρισή της

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απολογία της η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι η μητέρα πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, ενώ ο εισαγγελέας έκρινε ότι η κατηγορούμενη πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές.

Η διαφωνία θα επιλυθεί εντός πέντε ημερών από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ενώ μέχρι τότε η 34χρονη θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Κατά την προανακριτική κατάθεσή της, η 34χρονη είχε υποστηρίξει ότι η ίδια είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν τις στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανσή τους στο κλιμακοστάσιο, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για συνήθεια της οικογένειας. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική κατάληξη του περιστατικού.

Ελεύθερες οι δύο κόρες της

Οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης, 13 και 16 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες υπό τον όρο να παρακολουθούνται από επιμελητή ανηλίκων.

Οι τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν στις 9 το πρωί της Τετάρτης (18/11) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς είχαν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν, προκειμένου οι δικηγόροι τους να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, αλλά και του 44χρονου πατέρα, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό με αποτέλεσμα των θάνατο ανθρώπων.

Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες των δύο πυροσβεστών

Σημειώνεται ότι σήμερα τελέστηκε η κηδεία και του δεύτερου πυροσβέστη, που έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά. Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης.

Σπαραγμός επικράτησε και χθες, στην κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, που τελέστηκε στην Καστοριά, παρουσία της οικογένειάς του, συγγενών, φίλων και συναδέλφων, που τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.