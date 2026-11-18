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Καταδίωξη οχήματος με πυροβολισμούς σημειώθηκε στους χώρους στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός εργαζομένου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα, καταδίωκε ένα μαύρο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, στο οποίο βρίσκονταν άτομα Ρομά που, όπως ανέφερε, ήταν σεσημασμένα.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στους χώρους στάθμευσης του νοσοκομείου, όπου εγκλωβίστηκε προσωρινά. Ο αστυνομικός κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του, επιχειρώντας να συλλάβει τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου πραγματοποίησε ελιγμό και παρέσυρε τη μοτοσικλέτα, μετακινώντας την σε μεγάλη απόσταση. Ακολούθως, ο αστυνομικός πυροβόλησε επανειλημμένα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας εργαζόμενος, ενώ, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες.

Το αυτοκίνητο κατάφερε τελικά να διαφύγει από τον χώρο του νοσοκομείου, με την αστυνομική καταδίωξη να συνεχίζεται στους δρόμους των Ιωαννίνων.