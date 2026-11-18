Την άποψη ότι θα πρέπει να μπει τέλος στη λειτουργία των funds στην Ελλάδα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, κατά την συζήτηση επί της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds.

Ο κ. Βελόπουλος κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι «έχουν τεθεί στην υπηρεσία των τραπεζών», σημειώνοντας, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος: «Πέρα από τα δάνεια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, πέρα από τα ακαταδίωκτα, πέρα από την τροποποίηση του ποινικού κώδικα τον Νοέμβριο του 2019 για τα ακαταδίωκτα και για τα δάνειά τους χωρίς εγγυήσεις, κάνουν ότι διαφωνούν και δήθεν καταγγέλλουν αλλά πάντα ψηφίζουν μέτρα υπέρ των τραπεζών».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε υπέρ των τραπεζών «την ανακεφαλαιοποίησή τους με εγγύηση από τους πολίτες (Ν.4050/2012 για το επαίσχυντο PSI), τον Ν.4592/2019 για τη λήξη της ρητής προστασίας της πρώτης κατοικίας δυνάμει του νόμου Κατσέλη, τον Ν.4637/2019 για την κατάργηση της αυτεπάγγελτης δίωξης των τραπεζικών στελεχών για απιστία. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ των τραπεζών».

Όπως τόνισε, «τα ίδια ψήφισε» και ο ΣΥΡΙΖΑ: «1. το Ν.4354/2015 για τη διαχείριση των μην εξυπηρετούμενων δανείων και την αγορά τους από τα FUNDS, 2. το Ν.4512/2018 για την υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για όλους, 3. το Ν.4592/2019 για τη λήξη της ρητής προστασίας της πρώτης κατοικίας δυνάμει του νόμου Κατσέλη».

Παράλληλα, επεσήμανε: «Και όλοι φτιάξατε τέρατα: Ασυλία για τους τραπεζίτες, μεγάλο χάσμα στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, τεράστιες προμήθειες, κλοπή των σπιτιών των Ελλήνων, υποχρέωση των Ελλήνων να πληρώνουν με κάρτες. Είστε δούλοι των τραπεζών. Τώρα τα σπίτια των Ελλήνων πίσω. Τώρα τέλος στα funds».

Στη συνέχεια, ο κ. Βελόπουλος, με αφορμή τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου προς τον ΟΗΕ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογράμμισε: «Αφού δεν έχουν αξία οι ρηματικές διακοινώσεις, πώς η Αίγυπτος κατέθεσε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ για την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου; Εσείς το κάνατε; Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της ρηματικής διακοίνωσης της Αιγύπτου από την ελληνική επιστολή στον ΟΗΕ; Ότι ενώ η κυβέρνηση, με μία έκθεση ιδεών, απορρίπτει το τουρκολιβυκό, αλλά καταγγέλλει τις συμφωνίες εξόρυξης υδρογονανθράκων Τουρκίας-Λιβύης καθώς και τις μονομερείς θαλάσσιες οριοθετήσεις της Λιβύης».

Σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, σημείωσε ότι «είναι σοβαρή υπόθεση, γιατί μετράει κάθε της λέξη». Επανέλαβε ότι «επίσης η Χάγη λαμβάνει υπ’ όψιν τις ρηματικές διακοινώσεις, ενώ η νομολογία του διεθνούς δικαστηρίου προβλέπει ότι η επίσημη διπλωματική αλληλογραφία μπορεί να αξιοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο». Κατηγόρησε, δε, την ελληνική κυβέρνηση ότι έκρυψε τη γαλλική ρηματική διακοίνωση.

Τέλος, επεσήμανε ότι το κόμμα του αγωνίζεται για «το ψωμί του Έλληνα, για την παιδεία του Έλληνα, την ελευθερία του Έλληνα», προσθέτοντας πως η Ελληνική Λύση λέει όχι στον διχασμό και ότι αυτή είναι η ποιοτική διαφορά της από τα άλλα κόμματα.