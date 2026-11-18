Σε δέσμευση περισσότερων από 90 ακινήτων σε όλη τη χώρα προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση «Το Χωριάτικο». Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν εντοπιστεί, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα, την οποία διενεργεί ο πρόεδρος της Αρχής και αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει επεκταθεί σε τουλάχιστον 210 πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν την προέλευση και τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Παράλληλα, οι έλεγχοι καλύπτουν τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και εταιρικές συμμετοχές, ενώ η συνεργασία με αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού έχει οδηγήσει στον εντοπισμό επιπλέον λογαριασμών με μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δεν ήταν προηγουμένως γνωστά στις ελληνικές αρχές.

Οι έρευνες εξετάζουν επίσης την πολυετή οικονομική δραστηριότητα του δικτύου που συνδέεται με την υπόθεση, προκειμένου να αποτυπωθεί το πλήρες εύρος των συναλλαγών και των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται.

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχωρά στην ολοκλήρωση του πορίσματος της Αρχής, το οποίο θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η οικονομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ τυχόν νέα στοιχεία που θα προκύψουν από τους ελέγχους στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα αποστέλλονται στη Δικαιοσύνη.