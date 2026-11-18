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Μαζί στην πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας «Το κλασικό αριστούργημα» βρέθηκαν ο Ρένος Χαραλαμπίδης και ο Γιώργος Βουλτζάτης, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη έπειτα από χρόνια απουσίας λόγω προβλημάτων υγείας. Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής Happy Day για τη συνεργασία τους, ενώ ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική του παρουσία.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί τη σεζόν 2001-2002 στη σειρά «Βότκα Πορτοκάλι» του ΑΝΤ1, όπου υποδύονταν το δίδυμο Βαγγέλη και Νώντα.

«Είμαστε στην πρώτη επίσημη προβολή του “Κλασικού αριστουργήματος”. Η ταινία ολοκληρώθηκε και είμαι συγκινημένος, γιατί ο φίλος μου, ο Γιώργος Βουλτζάτης, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από μια απουσία», δήλωσε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Βουλτζάτης μίλησε για την επιστροφή του στην υποκριτική, έπειτα από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε.

«Κι εγώ είμαι χαρούμενος που, μετά από χρόνια απουσίας λόγω θεμάτων υγείας που είχα, παίζω στην ταινία του φίλου μου», ανέφερε.

Η τηλεοπτική εκπομπή και το σχόλιο για την τηλεθέαση

Στη συνέχεια, ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στο talk show που παρουσιάζει στο One, εξηγώντας ότι προτιμά να ακούει τους καλεσμένους του παρά να τους υποβάλλει συνεχώς ερωτήσεις.

«Έχω πάρει μια παράξενη θέση στην πορεία μου. Τη θέση του ανθρώπου που δεν δίνει συνεντεύξεις, αλλά παίρνει συνεντεύξεις. Στο One, λοιπόν, έχω αυτή την υπέροχη εκπομπή, όπου δεν ρωτάω καν, απλώς ακούω. Ξέρεις πόσο μιλάνε οι άνθρωποι όταν απλώς ακούς; Και νομίζω ότι είναι τέχνη να ακούς. Πιο συγκεκριμένα, τους αφουγκράζομαι. Αν παρατηρήσετε, κάνω ελάχιστες ερωτήσεις και ο άνθρωπος απελευθερώνεται και μιλάει. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό», είπε.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο τηλεοπτικό ρόλο, λέγοντας: «Δεν είμαι παρουσιαστής, είμαι χομπίστας».

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης σχολίασε επίσης την τηλεθέαση, επισημαίνοντας ότι στις παλαιότερες συνεργασίες του με τον Γιώργο Βουλτζάτη δεν αποτελούσε προτεραιότητά τους η πορεία των εκπομπών στους πίνακες τηλεθέασης, αλλά η διαχρονικότητα της δουλειάς τους.

«Με τον Γιώργο (Βουλτζάτη), πάντα όταν κάναμε τηλεόραση μαζί, ήμασταν καλλιτέχνες-ηθοποιοί. Δεν μας ενδιέφερε η τηλεθέαση. Μας ενδιέφερε αυτό που κάνουμε να μείνει στον χρόνο και αυτό καταφέραμε. Τώρα είμαστε στην εποχή όπου τα πράγματα ξεχνιούνται πιο γρήγορα. Ξέρω ότι πια ο δείκτης μέτρησης δεν είναι σωστός. Δεν ζούμε σε αυτή την εποχή», κατέληξε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.