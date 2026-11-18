Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο ενδεχόμενο μιας επαγγελματικής συνεργασίας με τη Βάνα Μπάρμπα, αλλά και στην παρεξήγηση που είχε προκύψει στο παρελθόν μεταξύ τους, αναφέρθηκε η Ελένη Φιλίνη, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η ηθοποιός ρωτήθηκε αν θα δεχόταν να συνεργαστεί με τη συνάδελφό της, απαντώντας θετικά. «Νομίζω ότι θα ταιριάζαμε. Έτσι νομίζω. Απλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια σε παλαιότερη τηλεοπτική εμφάνιση της Βάνας Μπάρμπα, κατά την οποία είχε συστηθεί ως «Ελένη Φιλίνη» και είχε προχωρήσει σε χιουμοριστικά σχόλια, προκαλώντας αντιδράσεις. Η Βάνα Μπάρμπα είχε διευκρινίσει αργότερα ότι τα σχόλιά της αφορούσαν αποκλειστικά στην ίδια και δεν είχαν στόχο τη συνάδελφό της, εξηγώντας πως επρόκειτο για ένα αστείο που παρερμηνεύτηκε.

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε την Ελένη Φιλίνη αν μια συγγνώμη είναι αρκετή σε ανάλογες περιπτώσεις, εκείνη απάντησε: «Δεν είμαι Θεός. Εγώ να συγχωρώ ή να μη συγχωρώ; Δεν είμαι Θεός. Η συγγνώμη είναι όταν σε πατάω κατά λάθος».

Τέλος, η ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει αν μπορεί να κατανοήσει κάποιον που έκανε ένα λάθος ή ξεπέρασε τα όρια.

«Εξαρτάται. Κοίτα να δεις. Εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες λέει κάποιος κάτι. Και εκεί μπορείς να κατανοήσεις πέντε πράγματα», ανέφερε.