Στην προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή, τα δύσκολα παιδικά χρόνια, την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και τις απόψεις του για ζητήματα που έχουν προκαλέσει δημόσια συζήτηση αναφέρθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, το βράδυ της Τρίτης (17/11), καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show».

Ο ηθοποιός μίλησε αρχικά για τα παιδικά του χρόνια, τα οποία σημαδεύτηκαν από τις συχνές μετακινήσεις της οικογένειάς του, καθώς ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός.

«Η μάνα μου ήταν στους Λαμπράκηδες και ο παππούς μου είχε φάει εξορίες. Δεν μας έπαιρνε δεύτερος χρόνος ποτέ κάπου. Δεν είχα φίλους μικρός. Δηλαδή, όταν πήγαινα να συνδεθώ με κάποιον, με αποκόπτανε. Παρ’ όλα αυτά, κέρδισα το εξής: έμαθα όλα τα ήθη και τα έθιμα όλης της Ελλάδος. Έμαθα όλες τις ντοπιολαλιές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καθιερωθεί επαγγελματικά, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι τα 26 του χρόνια έκανε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες, από οικοδομές και μετακομίσεις μέχρι δουλειές στην κρεαταγορά.

«Οικοδομές, μεταφορές, μετακομίσεις, κρεαταγορά. Όταν μπήκε το νερό στο αυλάκι, είχα πει στον εαυτό μου ότι με αυτή τη δουλειά σου δίνω πέντε χρόνια. Αν στα πέντε χρόνια δεν αρχίζεις να βιοπορίζεσαι, πάει να πει ότι άστο. Κάνουμε κάτι άλλο. Μέσα σε αυτή την πενταετία, τα πρώτα δυόμισι χρόνια, τρία, τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά μετά άρχισα να βιοπορίζομαι», εξήγησε.

Ιδιαίτερα αυτοκριτικός εμφανίστηκε για την εμπειρια του στην τηλεοπτική παρουσίαση. «Είμαι ο χειρότερος παρουσιαστής που πέρασε ποτέ από τη γη. Δεν το έχω», απάντησε.

Στη συνέντευξη δεν θα μπορούσε να μη γίνει αναφορά στην πολυσυζητημένη δήλωσή του για το ψάρι, με τον ηθοποιό να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει μετανιώσει και πως θα την επαναλάμβανε.

«Απολύτως. Βεβαίως. Μα είναι ιερή πράξη και ιερός λόγος», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Μια κοινωνία να καταπιέζει ανθρώπινες ψυχές και κυρίως μικρών σε ηλικία ανθρώπων, εφήβων και προς τα κάτω, και να τις ταλαιπωρεί. Και έπρεπε αυτοί κάπου να βρουν έναν άνθρωπο να τους δώσει μια διέξοδο, μια βαλβίδα, να φύγουν, να ξεφύγουν. Βοηθήθηκαν άνθρωποι, βοηθήθηκαν οικογένειες, βοηθήθηκαν μανάδες».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός επανέλαβε τη διαφωνία του στο ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, προκαλώντας την αντίδραση του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί προτιμότερο ένα παιδί να μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο ή με δύο γονείς του ίδιου φύλου, απάντησε: «Για τη δική μου άποψη, στο ορφανοτροφείο».

Και διευκρίνισε: «Όταν θα γίνει τριών, τεσσάρων και μπορεί να έχει δική του άποψη, ύστερα από τη συνθήκη που περιέγραψα, μπορεί βεβαίως να το πάρουν και δύο άντρες».

Τέλος, αναφερόμενος στην εικόνα του ως sex symbol, ο ηθοποιός παραδέχθηκε:

«Πάντα αντιμετώπιζα τον εαυτό μου ως ένα παιδί από την επαρχία, με τα κόμπλεξ του. Είχα κόμπλεξ του επαρχιώτη. Στην Αθήνα έρχεσαι και είσαι επαρχιώτης, χωρίς λεφτά, χωρίς γνωριμίες. Ποια εμφάνιση; Όταν ήρθαμε εμείς στην Αθήνα, κυκλοφορούσαν θεοί και θεές. Ποιος σου έδινε σημασία; Κανένας δεν σου έδινε σημασία.

Ξύπνησε το ένστικτο του survivor, του επιβιώτη. Και σκέφτηκα ότι αυτό το έχω πάντα και το διδάσκω και στην κόρη μου. Κανείς κάτω από μας. Δεν υποβλέπουμε κανέναν, αλλά και κανείς πάνω από εμάς».