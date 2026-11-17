Στο «Στούντιο 4» ήταν καλεσμένη η Γιούλη Τσαγκαράκη την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η αγαπημένη ηθοποιός, στη συνέντευξή της με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, μίλησε και για τα μελίσσια με τα οποία ασχολείται ερασιτεχνικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Γιούλη Τσαγκαράκη ανέφερε πως: «Έχουμε με φίλους μελίσσια. Υπάρχουν τα μελισσάκια, είναι ο καλύτερος κόσμος… Είναι στη Βορειοανατολική Αττική. Και εγώ και όλοι οι φίλοι ασχολούμαστε ερασιτεχνικά, είναι πάρα πολύ ωραία».

«Δεν κάνω και άλλα τέτοια πράγματα, αυτό είναι το μοναδικό της φύσης. Δεν ασχολούμαι με τα βότανα, αυτό πρέπει να το πήραν από μία συνέντευξη που είχα δώσει, γιατί μιλούσα για την ομοιοπαθητική και εκείνη την περίοδο έπαιρνα βάμματα. Τα πίστευα πολύ και τα πιστεύω. Εννοώ ότι έχω πάρει βάμματα και με έχουν βοηθήσει. Το καθένα βέβαια με τη δική του ιδιότητα», εξήγησε στη συνέχεια.

«Βγαίνει το μελάκι. Δεν είναι πολύ, γιατί είναι 10 κυψέλες», πρόσθεσε η Γιούλη Τσαγκαράκη.