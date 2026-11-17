Στην παρουσίαση του νέου δίσκου του Good Job Nicky βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, με τον ταλαντούχο καλλιτέχνη να κάνει δηλώσεις στη «Super Κατερίνα». Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για το θέμα της εμπιστοσύνης, αλλά και απάντησε στο αν είναι δύσκολο το να είναι κάποιος γιος του Γιάννη Πάριου.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται εύκολα ή δύσκολα, ο Good Job Nicky εξήγησε πως: «Εξαρτάται ποιον. Έχεις την εμπιστοσύνη μου μέχρι να την χάσεις. Στη δουλειά μου πλέον έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Πλέον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τυφλή εμπιστοσύνη. Παλαιότερα δεν είχα, γιατί έπρεπε να πάθω για να μάθω».

Σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι να είναι κάποιος γιος του Γιάννη Πάριου, ο αγαπημένος τραγουδιστής ανέφερε ότι: «Δεν είναι καθόλου δύσκολο να είναι κάποιος γιος του Γιάννη Πάριου. Είναι εξίσου δύσκολο με το να είσαι γιος του πατέρα σου να υποθέσω, γιατί είναι το μόνο πράγμα που ξέρω, δεν έχω μέτρο σύγκρισης. Δεν τον ξέρω ως Γιάννη Πάριο, τον ξέρω σαν μπαμπά τον άνθρωπο».

«Δεν με ενοχλεί το ότι καμιά φορά με συστήνουν ως γιο του Γιάννη Πάριου, δεν θα το έλεγα. Η παρακαταθήκη είναι τεράστια. Και είναι προς τιμήν μου. Ειδικά άμα και εγώ με τον οποιοδήποτε τρόπο σε αυτή την κληρονομιά, βάζω το λιθαράκι μου. Έτσι, καθόλου. Δεν μπορείς να αψηφήσεις το τι έχω κάνει εγώ ουσιαστικά από μόνος μου, νιώθω πλέον. Με το σπαθί μου τα έκανα, αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια παιδιά, το χαίρομαι, είναι το καμάρι μου. Είναι και το καμάρι του, επίσης, το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε πουθενά», εξομολογήθηκε αμέσως μετά.