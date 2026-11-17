Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μίλησε για την τηλεόραση και τον «χωρισμό» τους, σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών. Μάλιστα, σχετικά με την μικρή οθόνη, η καλλιτέχνις εξήγησε πως «με πληγώνουν κατά καιρούς οι άδικες συμπεριφορές, αλλά δεν το σκέφτομαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου».

Συγκεκριμένα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου όταν ρωτήθηκε για την τηλεόραση, απάντησε ότι: «Η τηλεόραση δεν είναι στα σχέδιά μου. Δεν μου λείπει καθόλου, έχουμε “χωρίσει” πολύ καιρό».

Για το αν την πλήγωσε το «αντίο» από την μικρή οθόνη, η καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία. Με πληγώνουν κατά καιρούς οι άδικες συμπεριφορές, αλλά δεν το σκέφτομαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου.

Σκέφτομαι μόνο τα καλά και το μπροστά. Φυσικά δεν αποκλείω και το γεγονός να δουλέψω ξανά. Η δουλειά μου είναι, το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά περιμένω να αποκατασταθούν οι σχέσεις μας με έναν τρόπο».