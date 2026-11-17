Η Άριελ Κωνσταντινίδη σε δηλώσεις της στην κάμερα του STAR αποκάλυψε ότι ήταν μία από εκείνους που είχαν επισκεφθεί το ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η ηθοποιός αρχικά είπε ότι «είχα εντυπωσιαστεί από τους γιατρούς στο Κολωνάκι και μάλιστα κάναμε και παρέα σχετική μέχρι και το 2015».

Η Άριελ Κωνσταντινίδη ανέφερε έπειτα πως οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως. Κάποιοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε».

Όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξε φίλη με τους συγκεκριμένους γιατρούς, η Άριελ Κωνσταντινίδη, απάντησε: «Δεν είμαστε φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή, αλλά τι σημασία έχει;» και πρόσθεσε πως δεν θα ήθελε να σχολιάσει κάτι παραπάνω σχετικά με την υπόθεση: «Δεν θέλω να σχολιάσω, απλά για κάποιους επαγγελματίες και μάλιστα σε αυτόν το χώρο είναι τόσο επικίνδυνοι που καλό είναι να βγουν και άλλοι, γιατί είναι πολλοί», είπε.

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