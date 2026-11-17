Κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκεται σήμερα (17/11) το λιμάνι του Ηρακλείου, ενόψει της άφιξης του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες. Την ίδια ώρα, άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην παραλιακή οδό, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την άφιξη του πλοίου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό.

Η παρουσία των αστυνομικών και λιμενικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας να έχουν τεθεί σε εφαρμογή τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του λιμανιού. Στην περίμετρο του λιμένα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις των ΜΑΤ, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία του Λιμενικού Σώματος.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ανήμερα της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη διαμαρτυρία, καθώς οι διοργανωτές συνδέουν την επέτειο με τον αγώνα για την ελευθερία και τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η σημερινή συγκέντρωση πραγματοποιείται υπό την ισχυρή παρουσία των αστυνομικών και λιμενικών δυνάμεων, με το λιμάνι του Ηρακλείου να βρίσκεται σε αυξημένο καθεστώς επιτήρησης.

Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση στο λιμάνι

Τις προηγούμενες ημέρες, η Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην άφιξη του «Crown Iris» στο Ηράκλειο, χαρακτηρίζοντας «τραγική ειρωνεία» το γεγονός ότι το πλοίο θα κατέπλεε στην πόλη ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου.

Μέσω παρέμβασης που δημοσιεύτηκε στο neakriti.gr, εκπρόσωπος της Συνέλευσης είχε απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, στο πάρκινγκ ανατολικά του λούνα παρκ «Κατερίνα».

Στο κάλεσμά τους, τα μέλη της Συνέλευσης υποστήριζαν ότι η άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό τουριστικό γεγονός, συνδέοντάς την με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ.

Παράλληλα, είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην ανάπτυξη του ισραηλινού τουρισμού στην Κρήτη και είχαν καλέσει την τοπική κοινωνία να συμμετάσχει στην κινητοποίηση, με κεντρικό σύνθημα «Crown Iris, NOT WELCOME».