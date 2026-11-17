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Στο «στόχαστρο» του υπουργείου Εσωτερικών του Βερολίνου βρέθηκε ισλαμικός σύνδεσμος και οι υποοργανώσεις του, καθώς τέθηκαν εκτός νόμου με την κατηγορία της στήριξης της Χεζμπολάχ.

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εφόδους σε 28 διαφορετικές εγκαταστάσεις του οργανισμού στη γερμανική πρωτεύουσα.

Οι κατηγορίες κατά του συνδέσμου Ελ Ιρσάντ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Γερουσίας του Βερολίνου, ο σύνδεσμος Ελ Ιρσάντ κατηγορείται ότι παρέχει οργανωτική και οικονομική υποστήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου και ότι προσφέρει πλατφόρμα για την προπαγάνδα της στο Βερολίνο.

„Plattform zur Verbreitung ihrer Propaganda“ – Berlin verbietet Hisbollah-nahen Moscheeverein https://t.co/EEVlRvVkt5 https://t.co/GNCy4ysJjv — WELT (@welt) November 17, 2026



Ο σύνδεσμος και οι υποοργανώσεις Αλ-Καέμ, Αλ-Θακαλίν και Κέντρο Εκπαίδευσης Καλάμ διαλύονται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της κρατιδιακής κυβέρνησης, με την απόφαση να τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Οι σχετικές ιστοσελίδες πρέπει να καταργηθούν, ενώ στο εξής απαγορεύεται η δημόσια χρήση των διακριτικών του συνδέσμου.

Η έρευνα στο μεταξύ συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρέπει να δεσμευθούν ή να κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του υπουργείου Εσωτερικών και Αθλητισμού της Γερουσίας, ο σύλλογος Ελ-Ιρσάντ δραστηριοποιείται στο Βερολίνο και αντιτίθεται στην έννοια της διεθνούς κατανόησης.

Die Berliner Senatsverwaltung verbietet einen mutmaßlich Hisbollah-nahen Moscheeverein. Er soll islamistische Milizen mit Geld und Propaganda unterstützt haben. Die Polizei durchsuchte Geschäftsräume und Wohnungen. Link in X-Bio. https://t.co/Rn0btqFTKv — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 17, 2026

«Σαφή στάση κατά του ισλαμισμού»

«Ο σκοπός και οι δραστηριότητές του παραβιάζουν το ποινικό δίκαιο», δήλωσε η Γερουσιαστής Εσωτερικών και Αθλητισμού, Ίρις Σπράνγκερ, και επισήμανε ότι καθοριστικός παράγοντας σε αυτήν την αξιολόγηση ήταν κυρίως η εδραιωμένη υποστήριξη του συλλόγου προς την τρομοκρατική ομάδα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, αρνείται το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και καλεί σε ένοπλο αγώνα εναντίον του – και με τρομοκρατικές μεθόδους.

رسانه‌های آلمان گزارش دادند که پلیس برلین، سه‌شنبه ۲۶ آبان در پی ممنوعیت فعالیت انجمن مسجدی «الارشاد» به اتهام حمایت از حزب‌الله لبنان، عملیات بازرسی از ۲۸ مکان مرتبط با این انجمن را آغاز کرد. به گزارش شبکه رادیو و تلویزیون برلین-براندنبورگ (rbb)، حدود ۵۰ مامور پلیس در حال بازرسی از مرکز این انجمن در محله نوی‌کلن برلین هستند. ایریس اشپرانگر، وزیر امور داخلی ایالت برلین، اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت انجمن الارشاد به دلیل حمایت مالی و تبلیغاتی از حزب‌الله و مغایرت فعالیت‌های آن با قوانین کیفری آلمان صورت گرفته است. اداره امور داخلی برلین همچنین اعلام کرد که استفاده عمومی از نمادهای این انجمن و زیرمجموعه‌های آن ممنوع شده، اموال آن توقیف شده است و پایگاه‌های اینترنتی‌اش نیز از دسترس خارج خواهند شد. به گفته مقام‌های آلمانی، انجمن الارشاد از مسجد «مرکز القائم» و برنامه‌های مرتبط با جوانان برای گسترش تبلیغات و ایدئولوژی حزب‌الله در میان شیعیان برلین استفاده می‌کرد.

https://t.co/FBHGoVLAiJ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 17, 2026



Την απόφαση της Γερουσίας για απαγόρευση του συνδέσμου εξέφρασε το Συνδικάτο Αστυνομικών Βερολίνου (GdP).

«Στη συζήτηση γύρω από τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Βερολίνο (σ.σ.: μεταξύ της Αριστεράς, των Πρασίνων και του SPD) καταστήσαμε σαφές τι περιμένουμε από όλους όσοι επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνη. Αυτό περιλαμβάνει σαφή στάση κατά του ισλαμισμού και του αντισημιτισμού και προθυμία να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Χαιρετίζουμε ρητά την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να απαγορεύσει την Ελ-Ιρσάντ λόγω της εξακριβωμένης υποστήριξής της προς τη Χεζμπολάχ», τόνισε ο πρόεδρος του συνδικάτου, Στέφαν Βε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ