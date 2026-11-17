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Ένας πιλότος έχασε τη ζωή του σήμερα από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας της Σερβίας σε αγροτική έκταση μεταξύ των περιοχών Νόβα και Στάρα Πάζοβα, βόρεια του Βελιγραδίου, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σερβίας (RTS).

Σύμφωνα με την RTS, πρόκειται για αεροσκάφος MiG-29, το οποίο ανήκε στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία, με έδρα το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μπατάινιτσα.

Στο σημείο της συντριβής έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του σερβικού στρατού, της αστυνομίας και της στρατονομίας, καθώς και κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.

Pilot je poginuo, radi se o avionu Mig29 Vojske Srbije. https://t.co/y5vPcuVwfo — Hellfire (@bojanvlastic) November 17, 2026