Ανάρτηση έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την Επέτειο του Πολυτεχνείου.

««Η τόλμη των φοιτητών του ’73, το σθένος και η πίστη τους στη Δημοκρατία γίνονται, σήμερα, εθνική πυξίδα με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Μία διαρκής υπόμνηση ότι όταν προχωρούμε «Όλοι Ενωμένοι», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου μετατρέπονται, έτσι, σε σύγχρονους οδηγούς για την Ελλάδα που θέλουμε. Βαδίζοντας μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια!»’

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η τόλμη των φοιτητών του ’73, το σθένος και η πίστη τους στη Δημοκρατία γίνονται, σήμερα, εθνική πυξίδα με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Μία διαρκής υπόμνηση ότι όταν προχωρούμε «Όλοι Ενωμένοι», είμαστε πιο δυνατοί απέναντι στις δυσκολίες ενός κόσμου οικονομικής αβεβαιότητας και γεωπολιτικών ανατροπών. Σε μία χώρα σταθερή, που διεκδικεί καθημερινά μία καλύτερη ζωή για όλους.

Πενήντα τρία χρόνια μετά, τιμούμε με σεβασμό την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τους αγωνιστές που άνοιξαν τον δρόμο για την πτώση της χούντας και την επιστροφή του κοινοβουλευτισμού και της ομαλότητας. Μένουμε μακριά από την καπηλεία του Νοέμβρη. Και υποδεχόμαστε την ιστορική του επέτειο με πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση, στον διάλογο και στην εξωστρέφεια, αλλά κλειστά στη βία και στην ανομία.

Παράλληλα, χτίζουμε αναχώματα στο υψηλό κόστος ζωής που προκαλεί ο διεθνής πληθωρισμός. Στηρίζοντας το εισόδημα με ρεαλισμό, ώστε η ανακούφιση του τώρα να συναντά την προοπτική του αύριο. Ενισχύοντας όσο ποτέ την άμυνα και τη διεθνή παρουσία της πατρίδας. Και απαντώντας στον λαϊκισμό των εύκολων υποσχέσεων με τη γλώσσα της αλήθειας και του σχεδίου. Της προσπάθειας και του αποτελέσματος.

Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου μετατρέπονται, έτσι, σε σύγχρονους οδηγούς για την Ελλάδα που θέλουμε. Βαδίζοντας μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια!»