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Στον χώρο του Πολυτεχνείου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να καταθέσει το στεφάνι στο μνημείο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης.

Μετά την κατάθεση του στεφανιού, ο κ. Τασούλας έκανε δηλώσεις, τονίζοντας ότι σήμερα τιμούμε εκείνους που με τόλμη και αυταπάρνηση ανέδειξαν το Πολυτεχνείο σε κορυφαία έπαλξη δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας.

Όπως σημείωσε, οι αγωνιστές εκείνης της εποχής πίστεψαν πως μόνο η ελευθερία και η δημοκρατία είναι δύναμη αναγέννησης για τη χώρα και την κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε, τέλος, ότι η αλήθεια του Πολυτεχνείου μας εμπνέει σήμερα να χτίσουμε το μέλλον μας με τόλμη και με την απαιτούμενη ενότητα.

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