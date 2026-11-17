Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι τουρκικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία του προσκείμενου στην αντιπολίτευση τηλεοπτικού δικτύου Sözcü TV νωρίς το πρωί της Τρίτης και διόρισαν επίτροπο για τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού και των διαδικτυακών του πλατφορμών, όπως ανακοίνωσε το ίδιο το μέσο, κλιμακώνοντας την καταστολή της κυβέρνησης Ερντογάν κατά της αντιπολίτευσης και αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, το Sözcü TV ανέφερε ότι ορισμένα από τα στελέχη του έχουν τεθεί υπό κράτηση, μεταδίδει το Reuters.

«Ένα ακόμη επεισόδιο προστέθηκε στις επιχειρήσεις κατά εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών στην Τουρκία. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους στα γραφεία του Sözcü TV και του Sozcu.com.tr το πρωί», ανέφερε το κανάλι.



Όπως διευκρινίστηκε, διορίστηκε επίτροπος στον τηλεοπτικό σταθμό και την ενημερωτική ιστοσελίδα, χωρίς ωστόσο να έχουν επηρεαστεί η έντυπη έκδοση της εφημερίδας καθώς και οι θυγατρικές εφημερίδες Tavir και Korkusuz.

Ο Ισμαήλ Σαϊμάζ, γνωστός δημοσιογράφος του σταθμού, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η πρόεδρος του Sözcü, Φουντά Τουντζέρ Σινταλί, προσήχθη και ότι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου της Τουρκίας (TMSF) προχώρησε στον διορισμό κυβερνητικού επιτρόπου.



Από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο.

Κύμα διώξεων κατά ΜΜΕ και δημάρχων της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση στην Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου καταστολή, η οποία συνοδεύεται από περιορισμούς και απαγορεύσεις σε αντιπολιτευόμενα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, καθώς και από την προσαγωγή ή σύλληψη δεκάδων εκλεγμένων δημάρχων και αξιωματούχων.

Τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές είχαν διορίσει κυβερνητικό επίτροπο για τη διαχείριση του αντιπολιτευόμενου καναλιού Halk TV, ενός από τα ειδησεογραφικά δίκτυα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στη χώρα.

Η κίνηση της Τρίτης καθιστά το Sözcü TV το έκτο μεγάλο τουρκικό ειδησεογραφικό μέσο στο οποίο τοποθετείται επίτροπος, έπειτα από αντίστοιχες παρεμβάσεις στα Halk TV, Flash TV, Eko Turk, Haberturk και Tele1.

📍 Sözcü Medya Grubu’na sabaha karşı saat 04.20 sıralarında polis operasyonu düzenlendi. 🔴 İstanbul Maslak’taki Sözcü TV binasında arama yapılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve binaya çıkan yollar kapatıldı. 📹 Alişer Delek https://t.co/THXvxLYEWJ — T24 (@T24_com_tr) November 17, 2026



Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν διορίσει επιτρόπους για να αναλάβουν τη διοίκηση πολλών δήμων — αρχικά σε δήμους που διοικούνταν από δημάρχους της φιλοκουρδικής αντιπολίτευσης στη νοτιοανατολική Τουρκία και, πιο πρόσφατα, σε μεγάλους δήμους, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των περιφερειών της, τους οποίους είχε κερδίσει η αντιπολίτευση, ωθώντας ορισμένους δημάρχους να προσχωρήσουν στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικές χώρες έχουν επικρίνει την τουρκική κυβέρνηση για την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, τις επιδόσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταστολή της ελευθερίας του Τύπου, καθώς εντείνει τον έλεγχό της στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Ερντογάν υποστηρίζει ότι η τουρκική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Νέο Κόμμα» (New Party), δήλωσε μέσω X ότι η κίνηση της Τρίτης αποδεικνύει πως η κυβέρνηση δεν έχει «καμία ανοχή ούτε στην παραμικρή κριτική».

Halk TV’nin ardından şimdi de Sözcü TV’nin kapısında polisler var, kayyım var! Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memkeleti bu hale getirenlere yazıklar olsun! Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız. Bu milletin sesinin yükselmesine, isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek yüreğimiz kurusun. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 17, 2026



Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος «Iyi Party», Μουσαβάτ Ντερβίσογλου, χαρακτήρισε την ενέργεια πλήγμα κατά της δημοκρατίας και του δικαιώματος των πολιτών στην ενημέρωση.