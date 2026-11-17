Ένας κορυφαίος ιατροδικαστής υποστηρίζει ότι ο Τζέφρι Επστάιν πιθανότατα δολοφονήθηκε από κάποιον άλλο και δεν αυτοκτόνησε.

Ο Δρ Μάικλ Φρίμαν πέρασε ένα χρόνο εξετάζοντας λεπτομερώς ολόκληρο τον φάκελο της αυτοψίας του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία — ο οποίος του παραδόθηκε από τον αδελφό του Επστάιν — και δήλωσε ότι τα τραύματα του Επστάιν «δεν εξηγούνται από αυτοκτονικό απαγχονισμό».

Υποστήριξε ότι ορισμένα από τα σημάδια θα μπορούσαν να εξηγηθούν μόνο από «στραγγαλισμό με σκοπό τη δολοφονία».

Ο Φρίμαν παρουσίασε τα ευρήματά του τη Δευτέρα στο Middle Temple, μια νομική εταιρεία του Λονδίνου, εξηγώντας ότι οι τραυματισμοί στο σώμα του Επστάιν υποδηλώνουν ότι υπήρξε πάλη — σε αντίθεση με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, σύμφωνα με τους New York Times.

«Σημάδια από νύχια, μελανιά και πληγή»

Ο Φρίμαν, ο οποίος κατέθεσε εναντίον του αστυνομικού του Μινεάπολις Ντέρεκ Τσάουβιν στη δίκη του για φόνο λόγω του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ, υποστήριξε ότι φαινόταν να υπάρχουν «σημάδια από νύχια» στο σημείο του τραχήλου, μια μελανιά στη βάση του λαιμού και μια βαθιά αιμορραγούσα πληγή στον αριστερό ώμο.

Όλα αυτά, όπως ισχυρίστηκε, υποδηλώνουν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα σενάριο στο οποίο θα μπορούσε να έχει προκαλέσει το φάσμα των τραυματισμών που παρουσιάζει… εκτός αν ο ίδιος ο Επστάιν ήθελε να σκηνοθετήσει την αυτοκτονία του ως ανθρωποκτονία», δήλωσε ο Φρίμαν σε συνέντευξή του στο BBC. «Πιστεύω ότι τα στοιχεία συνάδουν περισσότερο με μια επίθεση, έναν στραγγαλισμό με σχοινί από πίσω και, κατά πάσα πιθανότητα, με τη χρήση του ίδιου σχοινιού για να κρεμαστεί το σώμα από το κουκέτα».

Το γραφείο του ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης δηλώνει ότι διατηρεί την απόφασή του του 2019, σύμφωνα με την οποία ο Επστάιναυτοκτόνησε στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν.

Οι υποστηρικτές των θεωριών συνωμοσίας υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι ο σεξουαλικός παραβάτης δολοφονήθηκε μέσα στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα του Μανχάταν, προκειμένου να μην κάνει αποκαλύψεις, αφού είχε συλληφθεί για μια σειρά κατηγοριών που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στη φυλακή για δεκαετίες.

«Μίλησε» το σχοινί του απαγχονισμού

Ο Φρίμαν ανέφερε ότι τα «νέα στοιχεία» του προέρχονταν από λεπτομέρειες σχετικά με τη στάση του σώματος του Επστάιν όταν βρέθηκε και το σημείο στο οποίο ήταν στερεωμένο το σχοινί. Υποστήριξε ότι οι τραυματισμοί που θα αναμένονταν από απαγχονισμό σε αυτή τη στάση δεν ταιριάζουν με αυτούς που παρατηρήθηκαν στο σώμα του Επστάιν.

Ο Φρίμαν — ο οποίος δεν εξέτασε το πτώμα και έχει δει μόνο φωτογραφίες — υποστήριξε επίσης ότι έχει δει το πιο κρίσιμο στοιχείο: το σχήμα και τη φύση του σημείου που άφησε το σχοινί.

«Το να το δει κανείς από κοντά δεν θα διαφέρει καθόλου από το να το δει στις πάνω από 30 φωτογραφίες που διαθέτουμε», δήλωσε στο BBC. «Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.»

Αρκετές έρευνες δεν έχουν αποκαλύψει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει τη συμμετοχή οποιουδήποτε άλλου.

Τι ανέφερε η ιατροδικαστής της της Νέας Υόρκης

Τα έγγραφα σχετικά με τον Επστάιν που δημοσιοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο αποκάλυψαν ότι η ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης που επέβλεψε την αυτοψία του Τζέφρι Επστάιν αρχικά δίστασε να χαρακτηρίσει τον θάνατό του ως αυτοκτονία, λόγω του μεγάλου δημοσίου ενδιαφέροντος που προκάλεσε η υπόθεση.

Ομοσπονδιακά έγγραφα αποκάλυψαν ότι η δρ Κριστίν Ρόμαν δήλωσε στους ανακριτές: «ήταν αρκετά ξεκάθαρο» ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, αφού εξέτασε τη σορό του διασυρμένου χρηματοδότη, σύμφωνα με ένα πρακτικό που περιλαμβάνεται στα αρχεία του Επστάιν.

Η ιατροδικαστής σημείωσε ότι, τελικά, δεν της επιτράπηκε να μιλήσει με τον υπάλληλο ούτε να επιθεωρήσει το κελί του Επστάιν πριν καταλήξει στο συμπέρασμά της, αλλά παρόλα αυτά ήταν σίγουρη για την τελική της απόφαση.

«Ακόμη και χωρίς έρευνα —και παρόλο που ήθελα να γίνει, ακριβώς λόγω της φύσης της υπόθεσης—, ακόμη και χωρίς έρευνα, η υπόθεση αυτή, από την άποψη της αυτοψίας, φαινόταν ως μια πολύ ξεκάθαρη περίπτωση απαγχονισμού», είπε.

Λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό του, ο Επστάιν βρέθηκε σχεδόν αναίσθητος στο κελί του με τραύματα στον λαιμό, σε ένα περιστατικό που αντιμετωπίστηκε ως πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας.

Τα ευρήματα του Φρίμαν έχουν απορριφθεί μέχρι στιγμής από επιστημονικά περιοδικά με κριτική επιτροπή.