Στην καρδιά της Γαλλίας, εδώ και δεκαετίες, ένας εντυπωσιακός αρχαιολογικός θησαυρός κρατά καλά κρυμμένα τα μυστικά του. Πρόκειται για τον τάφο της «Κυρίας του Βιξ», μιας μυστηριώδους Κέλτισσας πριγκίπισσας που τάφηκε πριν από 2.500 χρόνια περιτριγυρισμένη από αμύθητα πλούτη — ανάμεσά τους και έναν γιγαντιαίο, αριστουργηματικό χάλκινο κρατήρα από την αρχαία Ελλάδα.

Ενώ οι αρχαιολόγοι πίστευαν πως είχαν αποκρυπτογραφήσει τα πάντα γύρω από αυτό το μοναδικό εύρημα, ένα μικροσκοπικό θραύσμα που ήρθε στο φως από το χώμα της ανασκαφής έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε, συνδέοντας τον κελτικό κόσμο με έναν από τους πιο σκοτεινούς μύθους της αρχαίας Ελλάδας.

Νέα ευρήματα ξαναγράφουν την ιστορία του τάφου του Βιξ

Ένα μικρό κομμάτι κοραλλιού που ανακαλύφθηκε στον τάφο μιας Κέλτισσας πριγκίπισσας ηλικίας 2.500 ετών στη Γαλλία ενδέχεται να αλλάξει τη μυθολογική σημασία ενός από τα πιο μεγαλοπρεπή χάλκινα αγγεία του αρχαίου κόσμου.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κοράλλι, το οποίο κάποτε είχε έντονο κόκκινο χρώμα, ίσως ανήκε σε ένα από τα διακοσμητικά στοιχεία που περιέβαλλαν τις μορφές της Μέδουσας στις λαβές ενός γιγαντιαίου ελληνικού κρατήρα. Αυτή η σύνδεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη θεωρία ότι το κόκκινο κοράλλι συμβόλιζε το απολιθωμένο αίμα της Μέδουσας στην ελληνική μυθολογία.

Ο Bastien Dubuis, αρχαιολόγος στο Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογικής Έρευνας της Γαλλίας (Inrap), αξιολόγησε τα αποτελέσματα μιας επανεξέτασης του διάσημου τάφου του Βιξ σε μια αναλυτική συνέντευξη στο Inrap.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν χαμένα διακοσμητικά στοιχεία από τον κρατήρα, ένα μικροσκοπικό χάλκινο θραύσμα που εξηγεί την κίνηση του γυναικείου ειδωλίου, καθώς και κοσμήματα που αλλάζουν τη χρονολόγηση του τάφου.

Οι νέες αναλύσεις προσδίδουν μια διαφορετική διάσταση στη σχέση της πριγκίπισσας του Βιξ με τον μεσογειακό κόσμο.

Το απολιθωμένο αίμα της Μέδουσας

Ο τάφος του Βιξ, που βρίσκεται κοντά στο όρος Λασουά στην περιοχή Κοτ-ντ’Ορ της Γαλλίας, έγινε διάσημος μετά τις ανασκαφές που πραγματοποίησαν οι αρχαιολόγοι το 1953. Ο ταφικός θάλαμος περιείχε ένα χρυσό περιλαίμιο (torc), μια τετράτροχη τελετουργική άμαξα, πολύτιμα αγγεία και τα λείψανα μιας γυναίκας υψηλής κοινωνικής θέσης. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό εύρημα της ανακάλυψης ήταν ένας γιγαντιαίος ελληνικός χάλκινος κρατήρας, ύψους περίπου 1,64 μέτρων.

Ο κρατήρας, ο οποίος μπορεί να χωρέσει περίπου 1.100 λίτρα υγρού, φέρει απεικονίσεις της Γοργούς Μέδουσας στις δύο μεγάλες λαβές του. Στην ελληνική μυθολογία, η Μέδουσα —η οποία πιστευόταν ότι πέτρωνε τους ανθρώπους με το βλέμμα της— είναι ένα από τα πιο διάσημα μυθολογικά πλάσματα που σκότωσε ο Περσέας. Τα σπειροειδή διακοσμητικά στις λαβές του κρατήρα κρύβουν μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία οι ερευνητές δυσκολεύονταν να εξηγήσουν επί σειρά ετών.

Υπάρχουν δύο σπειροειδή στολίδια σε κάθε λαβή και στο κέντρο καθενός από αυτά βρίσκεται μια στρογγυλή εσοχή. Οι τέσσερις συνολικά εσοχές περιέχουν οπές που ανοίχτηκαν για τη στερέωση των διακοσμητικών στοιχείων. Οι αρχαιολόγοι γνώριζαν ήδη από το 1953 ότι αυτές οι υποδοχές ήταν άδειες· ωστόσο, αρχικά δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν ποιο υλικό είχε χρησιμοποιηθεί. Κατά την επανεξέταση του χώματος που κοσκινίστηκε μετά την ανασκαφή του 2019, η ομάδα του Dubuis εντόπισε ένα μικρό, ημικυκλικό κομμάτι κοραλλιού.

Το θραύσμα, με διάμετρο ελαφρώς μεγαλύτερη από ένα εκατοστό, εφαρμόζει απόλυτα στις στρογγυλές εσοχές στις λαβές του κρατήρα. Κατά συνέπεια, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η χάλκινη επιφάνεια του κρατήρα ενδέχεται να ολοκληρωνόταν αρχικά με διακοσμητικά στοιχεία από κόκκινο κοράλλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κοράλλι φαίνεται σήμερα υπόλευκο. Σύμφωνα με τις περιγραφές των φωτογραφιών του Inrap, το κομμάτι είχε κάποτε έντονο κόκκινο χρώμα.

Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι το χλωμό εύρημα που διακρίνεται στις φωτογραφίες είναι το ίδιο αντικείμενο με το κόκκινο κοράλλι που αναφέρουν οι ερευνητές. Ο Dubuis υποστηρίζει ότι αυτή η επιλογή υλικού ίσως να μην ήταν τυχαία.

Στην ελληνική μυθολογία γίνεται σύνδεση μεταξύ του σχηματισμού του κοραλλιού και του αίματος της Μέδουσας. Σύμφωνα με τον ερευνητή, τα διακοσμητικά από κόκκινο κοράλλι που πλαισίωναν τις κεφαλές της Γοργούς ενδέχεται να αντιπροσώπευαν το απολιθωμένο αίμα της Μέδουσας. Αυτή η ερμηνεία υποδηλώνει ότι ο κρατήρας δεν ήταν απλώς ένα αντικείμενο επίδειξης πλούτου. Η χρωματική αντίθεση μεταξύ της πρασινωπής επιφάνειας του χαλκού και του κόκκινου κοραλλιού ίσως αποτελούσε συνειδητό μέρος της μυθολογικής αφήγησης.

Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί ακόμη καμία επιγραφή ή άλλο οριστικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει άμεσα τη συμβολική σημασία του κοραλλιού. Ο Dubuis προτείνει επίσης μια πιθανή σημασιολογική σύνδεση μεταξύ του κόκκινου κοραλλιού, του αίματος και του κόκκινου κρασιού. Το κρασί που έφτανε από τη Μεσόγειο στον κελτικό κόσμο ήταν ένα πολύτιμο ποτό για την ελίτ.

Το γεγονός ότι ένας γιγαντιαίος κρατήρας, σχεδιασμένος για την ανάμειξη του κρασιού, ήταν διακοσμημένος με τη Μέδουσα και το κοράλλι, δείχνει ότι οι πεποιθήσεις διαφορετικών πολιτισμών ενδέχεται να συνέκλιναν σε ένα και μόνο αντικείμενο.

Μια λεπτομέρεια επτά χιλιοστών αποκαλύπτει το μυστικό του γυναικείου ειδωλίου

Το μικρό γυναικείο ειδώλιο στο καπάκι του κρατήρα του Βιξ αποτελεί επίσης επίκεντρο της νέας έρευνας. Επί σειρά ετών, οι ερευνητές ερμήνευαν αυτή τη μορφή ως ιέρεια που ρίχνει κρασί από ένα αγγείο ή πραγματοποιεί μια θρησκευτική προσφορά. Τα αγγεία που σχετίζονταν με το κρασί μέσα στον τάφο φαίνονταν να υποστηρίζουν αυτή την εξήγηση.

Ωστόσο, ενώ εξέταζε εκατοντάδες μικρά χάλκινα θραύσματα, ο Dubuis παρατήρησε ένα κομμάτι μήκους μόλις επτά χιλιοστών με παράλληλες γραμμές πάνω του. Το αναγνώρισε ως τα δάχτυλα του αριστερού χεριού του ειδωλίου. Στη συνέχεια, βρήκε τον χαμένο αντίχειρα του ίδιου χεριού στις αποθήκες του μουσείου. Αυτά τα δύο μικρά ευρήματα κατέστησαν δυνατή την επαναξιολόγηση της στάσης της μορφής. Η γυναίκα δεν κρατούσε κάποιο αγγείο προσφοράς, όπως πιστευόταν προηγουμένως. Αντίθετα, άπλωνε και τα δύο της χέρια μπροστά, ανοιχτά.

Σύμφωνα με τον Dubuis, αυτή η χειρονομία θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη υποδοχής, χαιρετισμού ή αποχαιρετισμού. Επιπλέον, υπήρχαν αρχικά και άλλα ειδώλια στο καπάκι του κρατήρα. Τα ίχνη σύνδεσης και οι οπές από καρφιά (πριτσίνια) που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα υποδεικνύουν την ύπαρξη αυτών των χαμένων μορφών. Ο ερευνητής πιστεύει ότι τα υπόλοιπα ειδώλια ενδέχεται να αφαιρέθηκαν σκόπιμα κάποια στιγμή. Μια τέτοια αλλαγή ίσως μεταμόρφωσε την αρχική αφήγηση του αγγείου και έδωσε ένα νέο νόημα στην κεντρική γυναικεία μορφή. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο αφαιρέθηκαν τα ειδώλια παραμένει άγνωστος.

Η χρονολογία κατασκευής του κρατήρα καθιστά επίσης σημαντική αυτή την πιθανότητα. Ο Dubuis αναφέρει ότι το αντικείμενο κατασκευάστηκε γύρω στο 540 π.Χ., ενώ η πριγκίπισσα του Βιξ ενδέχεται να έζησε αρκετές γενιές αργότερα. Επομένως, το αγγείο ίσως χρησιμοποιούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή πέρασε από γενιά σε γενιά πριν από τον θάνατο της γυναίκας.

Τα μυστικά που έκρυβε το χώμα της παλιάς ανασκαφής

Όταν η ομάδα του Inrap επέστρεψε στον τάφο του Βιξ το 2019, έκανε κάτι περισσότερο από μια απλή νέα ανασκαφή. Οι αρχαιολόγοι επανεξέτασαν τον χώρο που είχε ανασκαφεί από τους René Joffroy και Maurice Moisson το 1953. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος από το χώμα της επίχωσης της πρώτης ανασκαφής είχε επιστραφεί στον τάφο, υπήρχε η πιθανότητα να παρέμεναν ακόμη μικρά ευρήματα μέσα σε αυτό.

Η ομάδα συνέλεξε περίπου 72 μεγάλους σάκους χώματος και τους πέρασε από κόσκινα των τριών χιλιοστών. Αυτή η εργασία οδήγησε στον εντοπισμό περίπου 2.000 νέων θραυσμάτων. Τα ευρήματα περιλάμβαναν μεταλλικά εξαρτήματα της τελετουργικής άμαξας, χάλκινα καρφιά, θραύσματα αγγείων και πόρπες (fibulae) που χρησιμοποιούνταν για τη στερέωση των ρούχων. Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα ήταν ότι ο αριθμός των γνωστών πορπών στον τάφο αυξήθηκε από οκτώ σε δεκαέξι.

Αναλύοντας τις μορφές αυτών των κοσμημάτων, οι ερευνητές επαναξιολόγησαν τη χρονολογία της ταφής. Ενώ προηγούμενες μελέτες τοποθετούσαν τον τάφο γύρω στο 500 π.Χ., ο Dubuis επισημαίνει ότι τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν πως η ταφή δεν πραγματοποιήθηκε πριν από το 470 π.Χ. Αυτή η μετατόπιση τοποθετεί τον τάφο τουλάχιστον μία γενιά αργότερα. Ταυτόχρονα, ενισχύει την άποψη ότι ο κρατήρας κατασκευάστηκε πολύ πριν από την εποχή που έζησε η πριγκίπισσα.

Ο συνδυασμός παλαιών και νέων αντικειμένων στον τάφο υποδηλώνει ότι οι κελτικές ελίτ διατηρούσαν πολύτιμα κειμήλια για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η διαδικασία κοσκινίσματος έφερε επίσης στο φως και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν θραύσματα από βραχιόλια μαύρου σαπροπελίτη, τα οποία διαπιστώθηκε ότι προέρχονταν από τις ακτές του Ντόρσετ στην Αγγλία. Αυτό το υλικό καταδεικνύει τις διασυνδέσεις της ελίτ του Βιξ που εκτείνονταν πέρα από τη Μάγχη.

Κατά τη διάρκεια του κοσκινίσματος, οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα από τα δόντια της πριγκίπισσας. Το DNA που εξήχθη από το δόντι έδειξε ότι η πριγκίπισσα του Βιξ δεν ήταν η μητέρα ή η γιαγιά του πρίγκιπα που είχε ταφεί στον κοντινό τάφο του Λαβό (Lavau). Παρόλο που οι δύο τάφοι βρίσκονται χρονικά κοντά, τα ευρήματα δεν υποστηρίζουν μια άμεση σχέση μητέρας-γιου ή γιαγιάς-εγγονού.

Μεσογειακό κρασί και ελληνικοί μύθοι στον κελτικό κόσμο

Το πού ακριβώς κατασκευάστηκε ο κρατήρας του Βιξ παραμένει αντικείμενο συζήτησης. Μία άποψη συνδέει το έργο με εργαστήρια γύρω από την ελληνική πόλη της Ποσειδωνίας στη Νότια Ιταλία. Μια άλλη προσέγγιση δείχνει προς την περιοχή της Βόρειας Ιωνίας, κοντά στη Φώκαια, στα δυτικά παράλια της σημερινής Τουρκίας. Ο Dubuis εκτιμά ότι, εάν η πρόταση της ανατολικής προέλευσης είναι σωστή, η γυναικεία μορφή στο καπάκι θα μπορούσε να συνδεθεί με ένα ιστορικό πρόσωπο.

Μία πιθανή υποψήφια είναι η ιέρεια Αριστάρχη, η οποία αναφέρεται στις αφηγήσεις για τη μετανάστευση των Φωκαέων. Ωστόσο, αυτή η ερμηνεία παραμένει μια υπόθεση εργασίας και κανένα στοιχείο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την ταυτότητα της μορφής. Οι αμφορείς κρασιού με προέλευση από τη Μασσαλία που βρέθηκαν στο Βιξ δείχνουν ότι η περιοχή ήταν ενσωματωμένη στα εμπορικά δίκτυα της Μεσογείου. Χάλκινα αγγεία από τον ελληνικό κόσμο, ετρουσκικά αντικείμενα και διακοσμητικά υλικά που μεταφέρθηκαν από μακρινές περιοχές αποκαλύπτουν το εύρος αυτών των σχέσεων.

Υπήρχε όμως πράγματι κρασί μέσα στον γιγαντιαίο κρατήρα; Οι χημικές αναλύσεις σε χάλκινα θραύσματα, που θεωρείται ότι προέρχονται από τον κρατήρα, εντόπισαν ίχνη ρητίνης (πίσσας) και μαύρων σταφυλιών. Ωστόσο, οι αναλύσεις δεν αποκάλυψαν δείκτες ζύμωσης που θα επιβεβαίωναν την παρουσία κρασιού.

Ο Dubuis υπογραμμίζει ότι ο εντατικός καθαρισμός των θραυσμάτων στο παρελθόν ενδέχεται να επηρέασε τα χημικά κατάλοιπα. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι ο κρατήρας του Βιξ περιείχε κρασί. Αντίθετα, οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον μεγάλο λέβητα του Λαβό (Lavau) αποκάλυψαν υπολείμματα που συνδέονται με κόκκινο κρασί.

Σύμφωνα με τον Dubuis, ο κρατήρας του Βιξ δείχνει ότι τα αντικείμενα που έφταναν από τη Μεσόγειο δεν αποκτούσαν σημασία στις κελτικές κοινωνίες αποκλειστικά λόγω της υλικής τους αξίας. Οι μορφές της Μέδουσας, το κόκκινο κοράλλι και η μεταβαλλόμενη διάταξη των ειδωλίων στο καπάκι υποδηλώνουν ότι το αγγείο ενδέχεται να είχε διαφορετικά νοήματα σε διαφορετικές εποχές.