Ιστορική ανακάλυψη στην Τροία: Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρήκαν τον τάφο του ομηρικού ήρωα Αίαντα

Μια απρόσμενη ανατροπή στα παράλια των Δαρδανελίων φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον μύθο του Τρωικού Πολέμου. Έρευνα αρχαιολόγου από το Μουσείο της Τροίας αποκαλύπτει ότι ένας παραθαλάσσιος σχηματισμός, ο οποίος επί χρόνια εκλαμβανόταν ως βυθισμένος προϊστορικός οικισμός, είναι στην πραγματικότητα ένας επιβλητικός ταφικός τύμβος. Τα νέα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες της αρχαιότητας, οδηγούν στο ενδεχόμενο το μνημείο να αποτελεί τον πρώτο τάφο του ομηρικού ήρωα Αίαντα.

Ένας αρχαιολόγος στο Μουσείο της Τροίας απέδειξε ότι αυτό που για χρόνια θεωρούνταν ένας προϊστορικός οικισμός βυθισμένος από τη θάλασσα, στις ακτές των Δαρδανελίων, είναι στην πραγματικότητα ένας τεχνητός ταφικός τύμβος.

Ενδέχεται μάλιστα να πρόκειται για τον πρώτο τάφο του Αίαντα, του Έλληνα ήρωα τα οστά του οποίου, σύμφωνα με τους αρχαίους, έφταναν τα πέντε μέτρα σε μήκος. Στην τουρκική ακτή των Δαρδανελίων —του στενού στη βορειοδυτική Τουρκία που χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία— μόλις λίγα βήματα από το νερό, η θάλασσα έχει αποκαλύψει μια κάθετη τομή εδάφους ύψους περίπου επτά μέτρων.

Για χρόνια, ο σχηματισμός αυτός ερμηνευόταν ως τα κατάλοιπα ενός πανάρχαιου οικισμού, τον οποίο τα κύματα και οι καταιγίδες διέβρωναν σταδιακά. Μια σωστική ανασκαφή του 2024 ανέτρεψε αυτή την εκτίμηση. Η θέση αποτελούσε στην πραγματικότητα έναν τύμβο —έναν τεχνητό λόφο που κατασκευαζόταν για να καλύψει έναν τάφο ή να τιμήσει τους νεκρούς— και βρίσκεται σε μια περιοχή που οι κλασικοί συγγραφείς συνέδεαν με την ταφή ενός από τους σπουδαιότερους ήρωες του Τρωικού Πολέμου.

Τη μελέτη υπογράφει ο Φεκρί Πολάτ, αρχαιολόγος στο Μουσείο της Τροίας (Τσανάκκαλε), και δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026 σε ειδικό τεύχος του TRMuseum, της επιστημονικής επιθεώρησης του ίδιου του μουσείου. Η θέση ονομάζεται Ισιλντάκτεπε Αλτί (Işıldaktepe Altı) —που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «κάτω από τον λόφο Ισιλντάκ»— παίρνοντας το όνομά της από τον λόφο που υψώνεται ακριβώς από πάνω της.

Το «βυθισμένο» χωριό που αποδείχθηκε ταφικό μνημείο

Εντοπίστηκε το 2011 από τον Ρουστέμ Ασλάν, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Çanakkale Onsekiz Mart, και τον ίδιο τον Πολάτ, κατά τη διάρκεια μιας επιφανειακής έρευνας στην περιοχή του Μπόζκιοϊ και του Χαναϊτεπέ. Οι ερευνητές προσπαθούσαν να κατανοήσουν πώς οι αυξομειώσεις της στάθμης της θάλασσας είχαν επηρεάσει τους πρωιμότερους παράκτιους οικισμούς.

Στους πρόποδες του λόφου, ήρθαν αντιμέτωποι με αυτή την κάθετη χωμάτινη τομή. Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι επρόκειτο για έναν οικισμό της Χαλκολιθικής εποχής — της περιόδου κατά την οποία ξεκίνησε η κατεργασία του χαλκού, πριν από την εμφάνιση του μπρούντζου.

Η κεραμική στα κατώτερα στρώματα ήταν έντονα διαβρωμένη από το αλάτι και τη δράση των κυμάτων. Θεωρήθηκε μάλιστα ότι ενδέχεται να χρονολογείται στη Νεότερη Νεολιθική περίοδο, κάτι που θα σήμαινε ότι η θέση κατοικούνταν ήδη από την έκτη χιλιετία π.Χ.

Υπήρχαν επιχειρήματα που στήριζαν αυτή την εκδοχή. Στην κορυφή του λόφου, ακριβώς από πάνω, εντοπίζονται κατάλοιπα από την εποχή της Τροίας Ι, του πρώτου αρχαιολογικού στρώματος της πόλης. Αυτό τροφοδοτούσε την υπόθεση ότι οι κάτοικοι είχαν μετακινηθεί προς τα ψηλότερα σημεία καθώς ανέβαινε η στάθμη της θάλασσας.

Το 2018, ο ερευνητής Μεχμέτ Τζαν Ουστουνέλ (Mehmet Can Üstünel) από το Πανεπιστήμιο Σελτζούκ ερεύνησε τον βυθό μπροστά από τη θέση για τη διατριβή του και συνέλεξε κεραμική παρόμοια με εκείνη της τομής, ενισχύοντας την εικόνα ενός εν μέρει βυθισμένου χωριού.

Η εργασία του, ωστόσο, περιοριζόταν σε επιφανειακές παρατηρήσεις. Ο Πολάτ αναφέρει ότι υπήρχε πάντα στο τραπέζι και μια δεύτερη πιθανότητα: Να επρόκειτο για έναν τύμβο κατασκευασμένο με χώμα που είχε μεταφερθεί από κάποιον προϊστορικό οικισμό, όπως το Μπεσίκ-Σιβρίτεπε, το οποίο συνδέεται με τον Αχιλλέα, ή το Χαράπκαλε, που εντοπίστηκε την ίδια χρονιά.

Η αλήθεια που κρυβόταν κάτω από τη γη

Οι καταιγίδες κατέστρεφαν την τομή, γι’ αυτό το Μουσείο στα Δαρδανέλια οργάνωσε μια σωστική ανασκαφή μεταξύ 2 και 25 Οκτωβρίου 2024. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν η θέση αποτελούσε οικισμό ή τύμβο, να κατανοηθεί η λωρίδα γης που περιβάλλει την τομή (σήμερα καλλιεργούμενο χωράφι) και να καταγραφεί ό,τι κινδύνευε να παρασύρει η θάλασσα.

Η ομάδα άνοιξε μια δοκιμαστική τομή διαστάσεων πέντε επί δυόμισι μέτρων και προχώρησε σε βάθος. Τα πρώτα δύο μέτρα αποτέλεσαν ταυτόχρονα απογοήτευση και ένδειξη. Υπήρχε μόνο χώμα με μεγάλους ογκόλιθους και ελάχιστη κεραμική.

Ο Πολάτ τα αποδίδει σε εργασίες που έγιναν σε ένα τεράστιο κορουγκάν —ένα στρατιωτικό οχυρωματικό έργο που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1940, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, νοτιοανατολικά της θέσης. Εκεί είχαν απορριφθεί μπάζα, και αυτό το σύγχρονο στρώμα κάλυπτε όσα παρουσίαζαν πραγματικό ενδιαφέρον.

Από κάτω εμφανίστηκε μια σειρά λίθων συνδεδεμένων με λάσπη και καλυμμένων από ένα στρώμα πράσινου πηλού πάχους περίπου 25 εκατοστών, ενός τύπου που απαντά στην τοπική γεωλογία. Σύμφωνα με τον Πολάτ, αυτό αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για έναν απλό σωρό χώματος, αλλά για μια κατασκευή σχεδιασμένη ώστε να εμποδίζει το μπάζωμα να διολισθήσει προς τη θάλασσα.

Βαθύτερα εντοπίστηκαν και άλλες σειρές από επικλινείς λίθους με την ίδια αντιστηρικτική λειτουργία. Το εύρημα έχει ένα σαφές προηγούμενο. Ο Μάνφρεντ Κόρφμαν, ο οποίος διηύθυνε τις ανασκαφές στην Τροία, είχε τεκμηριώσει κάτι παρόμοιο στο Μπεσίκ-Σιβρίτεπε, όπου οι κατασκευαστές εναλλάσσαν στρώματα ασβεστόλιθου με στρώματα πηλού και χώματος και αντιστήριζαν τα πρανή με πέτρες.

Ο Κόρφμαν είχε προσθέσει ότι το σύνολο ήταν καλυμμένο με πέτρα και ότι από τον κόλπο του Μπεσίκ έμοιαζε με λευκό κώνο. Εκείνος ο τύμβος, επιπλέον, είχε ανεγερθεί πάνω από τα στρώματα ενός οικισμού της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου.

Χώμα φερμένο από έναν άλλο οικισμό

Κάτω από το λίθινο στρώμα εμφανίστηκε μαύρο, αφράτο χώμα, χωρίς φυσική στρωματογραφία, το οποίο περιείχε κεραμική της Χαλκολιθικής εποχής (όπως αναφέρεται με ερωτηματικό στο πρωτότυπο) αναμεμειγμένη με κεραμική της Εποχής του Χαλκού.

Αυτή ακριβώς η ανάμειξη αποτελεί το «κλειδί». Το χώμα δεν σχηματίστηκε εκεί σταδιακά· κάποιος το μετέφερε ήδη ανακατεμένο από έναν γειτονικό προϊστορικό οικισμό. Ένα καμένο στρώμα, με κεραμική μαυρισμένη από τη φωτιά, υποδηλώνει ότι οι κατασκευαστές φόρτωσαν στάχτες ή τα απορρίμματα ενός σκουπιδότοπου ακριβώς όπως ήταν.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν αναμεμειγμένα σε αυτό το χώμα περιλαμβάνονται σφονδύλια —τα οποία χρησιμοποιούνταν στην υφαντική για το γνέσιμο—, ένα οστέινο σουβλί, μια κεραμική λαβή σε σχήμα ζώου, θραύσματα μεγάλων αποθηκευτικών πίθων και δύο μυλόπετρες.

Υπήρχαν επίσης τεράστιες ποσότητες από σπονδύλους τόνου — μια ένδειξη του πόσο εξαρτώνταν από τη θάλασσα οι άνθρωποι που ζούσαν σε εκείνον τον οικισμό, σε ένα στενό απ’ όπου περνούσαν κοπάδια ψαριών. Το πιο πρόσφατο εύρημα στην επίχωση χρονολογείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, γεγονός που δείχνει ότι ο τύμβος κατασκευάστηκε μεταγενέστερα.

Η μελέτη δεν διευκρινίζει πόσο αργότερα, ενώ ο οικισμός απ’ όπου μεταφέρθηκε το χώμα δεν έχει εντοπιστεί ακόμη. Ο Πολάτ υποψιάζεται ότι τα στρατιωτικά έργα του 20ού αιώνα τον κατέστρεψαν ή τον άφησαν θαμμένο κάτω από τα μπάζα.

Μια τελευταία δοκιμαστική τομή, μόλις μισού επί ενός μέτρου, έδειξε ότι η επίχωση του τύμβου συνεχίζεται μέχρι τον συμπαγή βράχο, ο οποίος βρίσκεται σε βάθος μικρότερο του ενός μέτρου κάτω από τη σημερινή παραλία. Αυτό υποδηλώνει ότι, όταν κατασκευάστηκε το μνημείο, η ακτογραμμή βρισκόταν πιο πίσω.

Το στοιχείο αυτό συμφωνεί με τις μελέτες του γεωγράφου Ιλχάν Καγιάν (İlhan Kayan) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ege Üniversitesi), σύμφωνα με τις οποίες η στάθμη της θάλασσας ήταν δύο με τρία μέτρα χαμηλότερη από τη σημερινή πριν από χιλιετίες, και δεν επανήλθε στα σημερινά επίπεδα παρά μόνο πριν από περίπου δύο χιλιάδες χρόνια.

Το μυστήριο ενός τάφου πλάι στη θάλασσα

Αυτό ακριβώς το ερώτημα έθεσαν στον Πολάτ ο ίδιος ο Καγιάν και άλλοι ειδικοί όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η ανασκαφή: χτίζεις έναν τύμβο σε μια ακτή που σφυροκοπείται από τα κύματα; Ο Πολάτ απαντά επικαλούμενος τις αρχαίες πηγές.

Ο Στράβων (Γεωγραφικά, XIII, 1, 30) αναφέρεται στο Ροίτειον ως έναν μικρό οικισμό δίπλα σε ένα ακρωτήριο, όπου βρισκόταν ο τάφος του Αίαντα του Τελαμώνιου. Αφηγείται επίσης ότι ο Μάρκος Αντώνιος πήρε το άγαλμα του ήρωα στην Αίγυπτο —σύμφωνα με τον Στράβωνα, για να ευχαριστήσει την Κλεοπάτρα— και ότι ο Αύγουστος διέταξε την επιστροφή του. Δεν επρόκειτο για μεμονωμένη περίπτωση.

Ο Τσαρλς Μπράιαν Ρόουζ (C. Brian Rose) του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, ο οποίος διηύθυνε τις ανασκαφές στα μεταγενέστερα της Εποχής του Χαλκού στρώματα της Τροίας για περισσότερες από δύο δεκαετίες, και ο αρχαιολόγος Ρεϊχάν Κιορπέ (Reyhan Körpe) εξηγούν σε δημοσίευσή τους το 2016 ότι οι τύμβοι της βορειοδυτικής ακτής της Τρωάδας (της περιοχής γύρω από την Τροία) συνδέονταν με τους τάφους ομηρικών ηρώων ήδη από τις απαρχές της Αρχαϊκής περιόδου.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν οι τάφοι του Αίαντα, του Αχιλλέα, του Πατρόκλου, του Αντιλόχου και του Πρωτεσιλάου. Λειτουργούσαν ως πόλος έλξης για τους επισκέπτες και συντηρούνταν και επισκευάζονταν τακτικά. Ο Ρόουζ έχει φτάσει στο σημείο να μιλήσει για ένα είδος «ομηρικής Disneyland», προκειμένου να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι του Ιλίου (Τροίας) αναδιαμόρφωσαν το τοπίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόσθεσαν περίπου οκτώ μέτρα χώματος σε έναν τύμβο του Αχιλλέα, ο οποίος είχε ξεκινήσει ως νεολιθικός οικισμός. Ειδικά για τον τύμβο του Αίαντα, υπάρχει μια μαρτυρία από πρώτο χέρι. Ο Παυσανίας, ο οποίος περιηγήθηκε στην Ελλάδα τον 2ο αιώνα μ.Χ., κατέγραψε όσα του αφηγήθηκε ένας ντόπιος:

«Όσο για το μέγεθος του ήρωα, με πληροφόρησε ένας Μυσός. Είπε ότι η θάλασσα είχε πλημμυρίσει την πλευρά του τάφου που έβλεπε προς την ακτή, καθιστώντας εύκολη την είσοδο, και μου ζήτησε να σχηματίσω μια ιδέα για το μέγεθος του νεκρού ως εξής: τα οστά των γονάτων, που οι γιατροί ονομάζουν επιγονατίδες, στην περίπτωση του Αίαντα ήταν τόσο μεγάλα όσο ο δίσκος ενός εφήβου που αγωνίζεται στο πένταθλο».

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, I, 35, 3-4

Κάτι πολύ παρόμοιο αφηγείται και ο Φιλόστρατος στον Ηρωικό του (8.1). Ένας από τους συνομιλητές του διαλόγου θυμάται όσα του είχε διηγηθεί ο παππούς του: πώς η θάλασσα είχε καταστρέψει μέρος του τάφου και είχε αποκαλύψει τα οστά ενός ανθρώπου ύψους έντεκα πήχεων — περίπου πέντε μέτρων.

Προσθέτει μάλιστα ότι ο αυτοκράτορας Αδριανός, ο οποίος βασίλεψε από το 117 έως το 138 μ.Χ., αγκάλιασε και φίλησε ορισμένα από αυτά τα οστά, τα σκέπασε ξανά και αποκατέστησε τον τάφο.

Οι Ρόουζ και Κιορπέ σημειώνουν επίσης ότι ο Αδριανός ανοικοδόμησε τον τύμβο όταν η θάλασσα τον κατέστρεφε. Υπάρχει, παρεμπιπτόντως, μια πιθανή εξήγηση για τόσα πολλά γιγαντιαία οστά που δεν περιλαμβάνει ήρωες ύψους πέντε μέτρων.

Η ιστορικός της επιστήμης Έιντριεν Μέγιορ (Adrienne Mayor) πρότεινε ότι επιγονατίδες τέτοιου μεγέθους θα ταίριαζαν περισσότερο σε απολιθώματα μαστόδοντων ή ρινόκερων της Μειόκαινου εποχής, ζώων τα κατάλοιπα των οποίων έχουν εντοπιστεί κοντά στο Ροίτειο. Ούτε οι ίδιοι οι αρχαίοι συμφωνούσαν απόλυτα. Ο Βιργίλιος, στο έκτο βιβλίο της Αινειάδας, τοποθετεί στο Ροίτειο ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον Δηίφοβο, έναν Τρώα πρίγκιπα, και όχι στον Αίαντα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Φίλιπ Μπλάις (Classical Antiquity, 1999) που επικαλείται ο Πολάτ, τέτοια μνημεία χρησίμευαν επίσης για την επανερμηνεία του παρελθόντος, ενώ οι ηρωικές λατρείες άλλαζαν ανάλογα με το εκάστοτε ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο. Ο Σοφοκλής αφιέρωσε στον Αίαντα μια τραγωδία στην οποία η λατρεία του ως ήρωα έχει κεντρικό βάρος, γι’ αυτό και η τοποθεσία της ταφής του είχε μεγάλη σημασία.

Ο Πολάτ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τοποθεσία του τύμβου, η σχέση του με την ακτογραμμή και οι αρχαίες μαρτυρίες για τη θάλασσα που «καταπίνει» τον τάφο συνθέτουν «ένα στέρεο αρχαιολογικό έδαφος» για τη σύνδεσή του με τον τύμβο του Αίαντα που περιγράφουν οι κλασικοί συγγραφείς.

Ο ίδιος μιλά για «δυναμική» (ενδεχόμενο) και όχι για απόδειξη. Δεν υπάρχουν επιγραφές ούτε τεκμηριωμένες ταφές. Η χρονολόγηση της κατασκευής περιορίζεται στο «μετά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού», ενώ το χώμα προέρχεται από έναν οικισμό που κανείς δεν έχει εντοπίσει ακόμη. Παραμένει, επιπλέον, ένα ζήτημα συσχέτισης. Η μελέτη δεν διευκρινίζει πώς συνδέεται αυτός ο τύμβος με εκείνον που συνήθως ταυτίζεται με τον τάφο του Αίαντα κοντά στο Ιντεπέ (İntepe).

Ο Πολάτ τον θεωρεί, σε κάθε περίπτωση, τον πιθανό πρώτο τύμβο του ήρωα, αν και το κείμενο δεν αναπτύσσει περαιτέρω αυτή την ιδέα. Αυτό που όντως προτείνει είναι η μελλοντική έρευνα να επικεντρωθεί στον πυρήνα του τύμβου — στο κεντρικό τμήμα που δεν έχει αγγίξει ακόμη η διάβρωση της θάλασσας. Μέχρι να το ανασκάψει κάποιος, κανείς δεν γνωρίζει αν κάτω από τον πράσινο πηλό κρύβεται ένας τάφος, ένα μνημείο χωρίς ταφή ή κάτι διαφορετικό από αυτό που φαντάζονταν οι περιηγητές πριν από δύο χιλιάδες χρόνια.

Στο μεταξύ, τα κύματα συνεχίζουν να διαβρώνουν την τομή.