Κροατία: Νεκρός τρόφιμος ψυχιατρείου έπειτα από υπερβολική χρήση βίας από νοσηλευτές – Δείτε βίντεο

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Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα σε κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ, στην Κροατία, για να τιμήσουν τη μνήμη του 32χρονου Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις νοσηλευτές, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από υπερβολική χρήση βίας.

Οι τέσσερις νοσηλευτές συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ως ύποπτοι για τη δολοφονία του 32χρονου, ο οποίος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο σε κατάσταση ψύχωσης. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι για «υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση των ιατρικών προτύπων».

Το βίντεο από το ψυχιατρείο και οι αντιδράσεις

Στην υπόθεση εμπλέκεται ένα βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο. Στο υλικό καταγράφονται μέλη του ιατρικού προσωπικού να επιχειρούν να ακινητοποιήσουν τον ασθενή, ενώ εκείνος βρίσκεται δεμένος σε κρεβάτι.

Στα πλάνα διακρίνονται εργαζόμενοι να χτυπούν τον 32χρονο με γροθιές στο στήθος, να ασκούν πίεση στο σώμα του με το βάρος τους και να πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Στον χώρο βρίσκονταν και άλλοι εργαζόμενοι που είχαν αναλάβει τη φροντίδα των ασθενών, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, και ένας γιατρός.

Znači zataškali ste ubojstvo čovjeka, gadovi! Hoće li za ovog čovjeka biti klečanje po Zagrebu, kao što ste klečali za onog narkomana Floyda? Hoćeš li preuzeti odgovornost za išta Tomaševiću ili bilo tko od tvojih sektaša?? https://t.co/z6fgPjucMf — P. Bateman (real) (@Jake1988UU) November 11, 2026

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κροατία και επανέφερε τη συζήτηση για τις συνθήκες περίθαλψης των ασθενών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς, χαρακτήρισε το περιστατικό «δολοφονία».

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιθεώρηση του υπουργείου Υγείας, κατά την οποία έχουν διαπιστωθεί «παρατυπίες» σε σχέση με την υπόθεση, όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας, Ιρίνα Χρστιτς. Μετά τις αποκαλύψεις, ο διευθυντής του νοσοκομείου και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

Οκτώ λεπτά σιγής στη μνήμη του 32χρονου

Τη σημερινή συγκέντρωση μνήμης στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ διοργάνωσαν φοιτητές, με τους συμμετέχοντες να τηρούν οκτώ λεπτά σιγής στη μνήμη του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις.

«Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό, αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 20χρονη φοιτήτρια Λέα, ενώ άναβε ένα κερί ανάμεσα σε δεκάδες άλλα.

Η οικογένεια του 32χρονου ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση στη μνήμη του στις 21 Νοεμβρίου, στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ.