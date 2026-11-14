Ιστορική τριμερής συνάντησης στην Κίνα με Σι, Τραμπ και Πούτιν – Στο επίκεντρο τα πυρηνικά όπλα

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Χαρακτηριστικά «ιστορικής» παίρνει η επικείμενη τριμερής συνάντηση των Σι Τζιπίνγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο στο πλαισιο της APEC την 19η Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη τριμερή συνάντηση στην ιστορία μεταξύ των ηγετών των τριών χωρών.

Η συνάντηση, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC (Οργανισμός Συνεργασίας χωρών Ασίας και Ειρηνικού) στην Κίνα, θα επικεντρωθεί στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ένα θέμα για το οποίο ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα συμφωνία μεταξύ των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.

«Ο Πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι, μεταξύ άλλων θεμάτων, θα συζητήσει τη μείωση των πυρηνικών όπλων στον κόσμο. Αυτή η διάδοση, πιστεύει ο Πρόεδρος Τραμπ, είναι πολύ επικίνδυνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Το Κρεμλίνο αναφέρει ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2026, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση από την Κίνα.

Τι αναμένεται για τα πυρηνικά όπλα

Να σημειωθεί ότι η τελευταία συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας έληξε τον Φεβρουάριο. Η Κίνα, εν τω μεταξύ, αναπτύσσει ταχύτατα το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Βέβαια, αξιωματούχοι υποβάθμισαν την προοπτική επίτευξης μιας νέας συμφωνίας για τα πυρηνικά ζητήματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες θα αποτελέσουν αντ’ αυτού ένα σημείο εκκίνησης.

«Δεν αναμένουμε να καταλήξουμε σε κάποιου είδους συμφωνία», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. «Θα το χαρακτήριζα ως το σημείο εισόδου, την πρώτη συζήτηση, σίγουρα σε επίπεδο ηγετών, μεταξύ αυτών των χωρών». «Πρόκειται λοιπόν για την αρχή μιας συζήτησης που ελπίζουμε ότι μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική στην πορεία», συνέχισε ο αξιωματούχος.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες σχεδίαζαν επίσης να συζητήσουν το Ιράν.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Έλον Μασκ αναμένεται να συνοδεύσει τον Τραμπ στο ταξίδι, μεταξύ άλλων, αν και δεν αναμένεται να παραστεί στην τριμερή συνάντηση.

Πηγή: CNN