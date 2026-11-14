Γαλλία: Αναζωπυρώνεται η ένταση στο Παρίσι – Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς – ΒΙΝΤΕΟ

Με την ολοκλήρωση της διαδήλωσης στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ομάδα μαυροφορεμένων επιτέθηκε σε δυνάμεις αστυνομικών, οι οποίοι αντεπιτέθηκαν προκειμένου να επιβληθεί η τάξη στο κέντρο του Παρισιού.

Τα επεισόδια ξέσπασαν μια ώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης και ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας είχε ανακοινώσει ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο. Σε ολόκληρη την χώρα έχουν αναπτυχθεί 70.000 αστυνομικοί.

Στους κεντρικούς δρόμους του Παρισιού με πέτρες και μολότωφ επιτέθηκαν οι διαδηλωτές στους αστυνομικούς με τους τελευταίους να επιτίθενται. Περισσότερα στα βίντεο που ακολουθούν…

🔴 Situation extrêmement tendue à quelques centaines de mètres de la place de la Nation, à Paris. Un groupe de policiers se retrouve isolé au milieu des manifestants, qui le pourchassent. #France #Paris #14novembre #Protests #Manifestation #Blocus https://t.co/ktmwXqJv22 — Simon Marseille (@S_Marseil) November 14, 2026