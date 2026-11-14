Γαλλία: Αναζωπυρώνεται η ένταση στο Παρίσι – Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς – ΒΙΝΤΕΟ

Με την ολοκλήρωση της διαδήλωσης στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ομάδα μαυροφορεμένων επιτέθηκε με πέτρες και μολότοφ σε δυνάμεις αστυνομικών, οι οποίες αντεπιτέθηκαν για να επιβληθεί η τάξη. Τα επεισόδια ξέσπασαν μία ώρα μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας είχε ανακοινώσει πως η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο.

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ΠΑΡΙΣΙ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AFP/Jeff Pachoud
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ομάδα μαυροφορεμένων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο του Παρισιού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης.
  • Τα επεισόδια ξέσπασαν μία ώρα αργότερα, παρότι το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας είχε ανακοινώσει πως η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο.
  • Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών με πέτρες και μολότωφ, προκαλώντας την αντεπίθεση των δυνάμεων της αστυνομίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με την ολοκλήρωση της διαδήλωσης στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ομάδα μαυροφορεμένων επιτέθηκε σε δυνάμεις αστυνομικών, οι οποίοι αντεπιτέθηκαν προκειμένου να επιβληθεί η τάξη στο κέντρο του Παρισιού.

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Τα επεισόδια ξέσπασαν μια ώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης και ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας είχε ανακοινώσει ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο. Σε ολόκληρη την χώρα έχουν αναπτυχθεί 70.000 αστυνομικοί.

Στους κεντρικούς δρόμους του Παρισιού με πέτρες και μολότωφ επιτέθηκαν οι διαδηλωτές στους αστυνομικούς με τους τελευταίους να επιτίθενται. Περισσότερα στα βίντεο που ακολουθούν…

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