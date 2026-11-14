Γαλλία: Αναζωπυρώνεται η ένταση στο Παρίσι – Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς – ΒΙΝΤΕΟ

Με την ολοκλήρωση της διαδήλωσης στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ομάδα μαυροφορεμένων επιτέθηκε σε δυνάμεις αστυνομικών, οι οποίοι αντεπιτέθηκαν προκειμένου να επιβληθεί η τάξη στο κέντρο του Παρισιού.
Τα επεισόδια ξέσπασαν μια ώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης και ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας είχε ανακοινώσει ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο. Σε ολόκληρη την χώρα έχουν αναπτυχθεί 70.000 αστυνομικοί.
Στους κεντρικούς δρόμους του Παρισιού με πέτρες και μολότωφ επιτέθηκαν οι διαδηλωτές στους αστυνομικούς με τους τελευταίους να επιτίθενται. Περισσότερα στα βίντεο που ακολουθούν…
❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]
🔸 Des premières tensions signalées à Paris lors de la mobilisation du 14 novembre. https://t.co/Gbbf2IR9c3
— Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 14, 2026
Dans le cortège de tête à Paris, des forces de l’ordre positionnés dans des rues perpendiculaires viennent au contact de manifestants.
La situation devient confuse sur place.
#14novembre https://t.co/QfmNGeVyMw
— Laawnik (@Laawnik) November 14, 2026
🔴 Situation extrêmement tendue à quelques centaines de mètres de la place de la Nation, à Paris. Un groupe de policiers se retrouve isolé au milieu des manifestants, qui le pourchassent. #France #Paris #14novembre #Protests #Manifestation #Blocus https://t.co/ktmwXqJv22
— Simon Marseille (@S_Marseil) November 14, 2026
🔴 DIRECT – #Paris : Tensions en cours.
👉 Les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser des individus qui lancent des projectiles. (Témoins) #Manif14Novembre https://t.co/NSIvkqpZQT
— FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) November 14, 2026