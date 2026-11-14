Κωνσταντίνος Τασούλας για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι: «Επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση»

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Τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, στον Δήμο Φυλής.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην αυταπάρνηση με την οποία οι δύο πυροσβέστες εκτελούσαν το καθήκον τους και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους τους.

Αναλυτικά η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».