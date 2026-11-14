Τραγωδία στο Ζεφύρι: Νεκροί 2 πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος, 23 και 44 ετών, από τη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Στο νοσοκομείο ένας τρίτος

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και ένας τρίτος διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι. Η τραγική κατάληξη σημειώθηκε όταν κατέρρευσε τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου, εγκλωβίζοντας στελέχη της Πυροσβεστικής που επιχειρούσαν στο σημείο. Για τη διερεύνηση των συνθηκών της φονικής πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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Ζεφύρι - νεκροί πυροσβέστες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο πυροσβέστες, ένας 23χρονος και ένας 44χρονος, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής.
  • Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου υποχώρησε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο.
  • Ένας τρίτος πυροσβέστης, 45 ετών, διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ για τη διερεύνηση των συνθηκών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βαρύ πένθος επικρατεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την τραγική εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι Αττικής. Δύο πυροσβέστες, ένας 23χρονος και ένας 44χρονος, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ ακόμη ένας 45χρονος πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ευάγγελος Τουρνάς για την τραγωδία στο Ζεφύρι: «Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους»

 

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου υποχώρησε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο.

Φωτιά στο Ζεφύρι: Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν 2 πυροσβέστες – Στο 251 νοσοκομείο ο 3ος πυροσβέστης που λιποθύμησε

Φωτιά στο Ζεφύρι

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δύο από τους πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και, παρά τις προσπάθειες, υπέκυψαν. Ένας τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος λιποθύμησε, διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Φωτιά στο Ζεφύρι: Ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ένας λιποθύμησε – Αναζητείται ο 3ος πυροσβέστης που εγκλωβίστηκε στο ισόγειο κτιρίου

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Στην περιοχή έσπευσαν επίσης δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Φωτιά στο Ζεφύρι

Ευάγγελος Τουρνάς: «Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους»

Για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ευχόμενος παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό τους.

Στη δήλωσή του ανέφερε:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

 

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