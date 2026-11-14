Τραγωδία στο Ζεφύρι: Νεκροί 2 πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος, 23 και 44 ετών, από τη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Στο νοσοκομείο ένας τρίτος

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Βαρύ πένθος επικρατεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την τραγική εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι Αττικής. Δύο πυροσβέστες, ένας 23χρονος και ένας 44χρονος, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ ακόμη ένας 45χρονος πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου υποχώρησε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δύο από τους πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και, παρά τις προσπάθειες, υπέκυψαν. Ένας τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος λιποθύμησε, διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Στην περιοχή έσπευσαν επίσης δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ευάγγελος Τουρνάς: «Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους»

Για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ευχόμενος παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό τους.

Στη δήλωσή του ανέφερε:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.