Φωτιά στο Ζεφύρι: Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν 2 πυροσβέστες – Στο 251 νοσοκομείο ο 3ος πυροσβέστης που λιποθύμησε

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι Αττικής. Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίχθηκε σε επιχείρηση διάσωσης, καθώς η υποχώρηση τμήματος του εσωτερικού του κτιρίου είχε ως αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του enikos.gr, δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ένας ακόμη, ο οποίος λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.