Φωτιά στο Ζεφύρι: Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν 2 πυροσβέστες – Στο 251 νοσοκομείο ο 3ος πυροσβέστης που λιποθύμησε

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι Αττικής, όπου η υποχώρηση τμήματος του εσωτερικού μετέτρεψε την κατάσβεση σε επιχείρηση διάσωσης. Δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ένας ακόμη διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας αφού λιποθύμησε. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες, κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ και μονάδες του ΕΚΑΒ, ενώ την έρευνα ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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Φωτιά στο Ζεφύρι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής, όπου η κατάσβεση εξελίχθηκε σε επιχείρηση διάσωσης μετά την υποχώρηση τμήματος του εσωτερικού του.
  • Δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας αφού λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
  • Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι Αττικής. Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίχθηκε σε επιχείρηση διάσωσης, καθώς η υποχώρηση τμήματος του εσωτερικού του κτιρίου είχε ως αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο.

Φωτιά στο Ζεφύρι: Ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ένας λιποθύμησε – Αναζητείται ο 3ος πυροσβέστης που εγκλωβίστηκε στο ισόγειο κτιρίου

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του enikos.gr, δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ένας ακόμη, ο οποίος λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

 

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις.

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Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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