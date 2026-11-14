Βελόπουλος για Τσάφο: Τεράστιο θέμα ηθικής, απορούμε με το θράσος του – Να παραιτηθεί ή να τον διώξει ο Πρωθυπουργός

«Πραγματικά απορούμε με το θράσος του κύριου Τσάφου διότι μας είπε ότι πούλησε τα ομόλογα όταν έγινε υφυπουργός, ενώ είναι γνωστό ότι τα ομόλογα αγοράστηκαν το 2017 και πριν γίνει υπουργός ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας, άρα ως σύμβουλος ενέργειας διέθετε ομόλογα εταιρείας ενέργειας που έπαιρνε δουλειές στην Ελλάδα», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος υποστηρίζει ότι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, θα πρέπει να παραιτηθεί ή να τον αποπέμψει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ταυτόχρονα ο ίδιος φέρεται να επενδύει σε fund – μέτοχο της εταιρείας που προωθεί τον αγωγό στην εχθρική Τουρκία ο οποίος πλήττει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Είτε το πρώτο που είναι βέβαιο ότι ισχύει είτε το δεύτερο, προκύπτει τεράστιο θέμα ηθικής για τον Τσάφο ο οποίος πρέπει τώρα να παραιτηθεί ή να τον διώξει ο πρωθυπουργός» δηλώνει ο κ. Βελόπουλος.

«Δεν θα λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο»

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, με αφορμή την ενημέρωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και οι εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα δήλωνε «παρών» στην προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ο Βελόπουλος, στη δήλωσή του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο ούτε έχουμε διάθεση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη φάρσα, διότι δεν θα διαβάσουμε τι λέει μία ρηματική διακοίνωση, η οποία κατά την άποψή μας αποτελεί ένα εγκληματικό λάθος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να συμπράξουμε σε μία επικοινωνιακή φαρσοκωμωδία της κυβέρνησης, προσποιούμενοι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον απαράδεκτο εμπαιγμό».