Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Συναντάται με την Κωνσταντοπούλου ο Γεραπετρίτης – Ενημερώθηκαν Ανδρουλάκης και Κουτσούμπας 

Με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συναντάται αυτή την ώρα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο του κύκλου ενημερώσεων των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, με βασικό θέμα το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις αντιδράσεις της Τουρκίας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, και στη συνέχεια τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Οι επαφές του κ. Γεραπετρίτη με τους πολιτικούς αρχηγούς θα συνεχιστούν στις 13:00, με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Ο κύκλος των σημερινών ενημερώσεων θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.

Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση με Γεραπετρίτη: Κυβέρνηση και ΕΕ οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής

«Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για να σημειώσει ότι «η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

Ειδικότερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει στη δήλωσή του ότι «το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011». Τονίζει ότι «η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου». «Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;», ρωτά. Υπογραμμίζει καταληκτικά ότι «η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου» και πως «η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

Στο επίκεντρο το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και οι αντιδράσεις της Άγκυρας

Βασικό αντικείμενο των συναντήσεων είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας και τις αμφισβητήσεις που έχουν διατυπωθεί για την υλοποίησή του.

Οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής έντασης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν περισσότερες διευκρινίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη προς την Τουρκία

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία είχε στείλει ο υπουργός Εξωτερικών από το διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία παρέμβαση στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, την οποία χαρακτήρισε έργο ευρωπαϊκής σημασίας.

«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών εστιάζει τόσο στην πορεία υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης όσο και στις διπλωματικές προεκτάσεις της αντιπαράθεσης με την Τουρκία, με την Αθήνα να επιδιώκει να καταστήσει σαφείς τις θέσεις της για τη συνέχιση του έργου.