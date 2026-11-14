Μαϊάμι: Ψυχολόγος χειραγωγούσε 15χρονη για να την ωθήσει σε σεξουαλικές επαφές με ενήλικες – Πώς την «παγίδευσε»

Αντιμέτωπη με ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών βρίσκεται μια ψυχολόγος στο Μαϊάμι, η οποία κρίθηκε ένοχη για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως σε βάρος μιας 15χρονης, εκμεταλλευόμενη την επιστημονική της ιδιότητα και τα οικογενειακά προβλήματα της ανήλικης προκειμένου να τη χειραγωγήσει.

Η ετυμηγορία και οι κατηγορίες

Όπως αναφέρει το People, η ψυχολόγος από το Μαϊάμι κρίθηκε ένοχη για αδικήματα που αφορούν ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χειραγώγησε ώστε να έρχεται σε σεξουαλικές επαφές με ενήλικους άνδρες.

Ωστόσο, οι ένορκοι την αθώωσαν από τη βαρύτερη κατηγορία, αυτή της εμπορίας ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ντουάρτε καταδικάστηκε για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και για προσβολή της δημοσίας αιδούς μέσω ακόλαστων πράξεων, σε μια υπόθεση που περιλάμβανε καταγγελίες ότι η ίδια επιδιδόταν σε σεξουαλικές πράξεις μπροστά στη 15χρονη και ενθάρρυνε την έφηβη να συνευρίσκεται ερωτικά με ενήλικους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του συντρόφου της Ντουάρτε, Τζέισον Μοχίκα.

Δύο από τους άνδρες αυτούς, ανάμεσά τους και ο Μοχίκα, δήλωσαν ένοχοι για σεξουαλικές επαφές με την ανήλικη και κατέθεσαν εναντίον της κατηγορουμένης κατά τη διάρκεια της δίκης.

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Πώς παγίδευσε τη 15χρονη

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι εισαγγελείς, η Ντουάρτε προσέγγισε για πρώτη φορά το κορίτσι τον Αύγουστο του 2024, ενώ εκείνη έβγαζε βόλτα τον σκύλο της έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μαϊάμι.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τις γνώσεις της στην ψυχολογία για να χειραγωγήσει την ανήλικη, η οποία, όπως ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές, αντιμετώπιζε προβλήματα στο οικογενειακό της περιβάλλον.

«Ένιωθε ότι δεν ήταν μόνη, ότι κάποιος νοιαζόταν για εκείνη», δήλωσε κατά τη διάρκεια της δίκης ο εισαγγελέας Τζάστιν Φανκ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WTVJ.

Αφού κατάφερε να χτίσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, η Ντουάρτε άρχισε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να εκμεταλλεύεται την έφηβη.

⚖️Florida vs Maria Ximena Duarte⚖️ACQUITTED of human trafficking, CONVICTED of felony lewd and lascivious exhibition and a misdemeanor unnatural and lascivious act

⚖️Judge Venzer revoked Duarte’s house arrest after the verdict and ordered her back to jail. Her sentencing is scheduled for January 2027, where she faces up to 15 years in prison Prosecutors contended that Duarte took advantage of her professional experience to gain the trust of a vulnerable teenager. She allegedly enticed the girl to a hotel room with drugs and alcohol, encouraging her to engage in sexual activities with adult men. In response, defense attorney Robert Barrar refuted claims of mistreatment, asserting that Duarte simply provided a supportive presence for a troubled youth while questioning the reliability of the prosecution’s witnesses. — American Crime Stories™ (@AmericanCrime01) November 11, 2026



«Η κατηγορούμενη χρησιμοποίησε αυτό το 15χρονο κορίτσι για να προσελκύει άνδρες στο ξενοδοχείο, όπου έκαναν σεξ και έκαναν χρήση ναρκωτικών», είπε ο Φανκ απευθυνόμενος στους ενόρκους.

Ένας από αυτούς τους άνδρες ήταν ο Μοχίκα, ο οποίος εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης επτά ετών.

Από την πλευρά της, η υπερασπιστική ομάδα της Ντουάρτε ισχυρίστηκε ότι η έφηβη συμμετείχε οικειοθελώς στις σχέσεις με τους εν λόγω άνδρες.

Η ανακοίνωση της ποινής για τη Ντουάρτε, η οποία αντιμετωπίζει κάθειρξη έως και 15 ετών, έχει οριστεί για τον Ιανουάριο, ενώ διατάχθηκε να παρουσιαστεί στη φυλακή, έπειτα από το διάστημα της δίκης κατά το οποίο βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Παράλληλα, της αφαιρέθηκαν οι άδειες ασκήσεως του επαγγέλματός της.