Νέα εποχή στη μουσική: Πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα AI Music Awards στις ΗΠΑ – Μεγάλη νικήτρια… ένα ψηφιακό άβαταρ

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Μια νέα εποχή για τη μουσική βιομηχανία εγκαινιάστηκε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απέκτησε πλέον τη δική της επίσημη τελετή απονομής βραβείων, αναδεικνύοντας τους δημιουργούς που αξιοποιούν τους αλγορίθμους για να συνθέσουν τραγούδια, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και δικαστικών διαμαχών για τα πνευματικά δικαιώματα.

Η πρώτη τελετή AI Music Awards και οι μεγάλοι νικητές

Η πρώτη τελετή απονομής των AI Music Awards στις ΗΠΑ τίμησε την Παρασκευή τους ανθρώπους που δημιούργησαν τραγούδια, έστω και εν μέρει, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης — έναν τομέα που έχει πυροδοτήσει έντονη κριτική και αγωγές, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει εκατομμύρια ακροάσεις (streams) και κατακτά θέσεις στα chart.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο κέντρο του Λος Άντζελες, οι άνθρωποι που παρουσίασαν και κέρδισαν τα βραβεία υποστήριξαν ότι η μουσική που δημιουργείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός νέου μουσικού είδους, το οποίο απαιτεί πραγματική καλλιτεχνική ικανότητα, καθώς και ατελείωτες ώρες εντολών (prompting) για να επιτευχθεί ο σωστός ήχος.

«Σε έναν κόσμο όπου όλοι αποκαλούν την τεχνητή νοημοσύνη ψεύτικη, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτήν είναι αληθινός», δήλωσε ο μουσικός παραγωγός Ντρέικ Μέρφι, καθώς απένειμε το βραβείο για το καλύτερο AI hip-hop τραγούδι.

Τα κορυφαία βραβεία της βραδιάς —για τον καλλιτέχνη, το τραγούδι και το άλμπουμ της χρονιάς στον χώρο του AI— κατέκτησε η Xania Monet, ένα άβαταρ που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και έγινε γνωστό μέσα από το κομμάτι «How Was I Supposed to Know?».

Σύμφωνα με το Billboard, το συγκεκριμένο R&B τραγούδι ήταν το πρώτο από καλλιτέχνη βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη που εξασφάλισε μια θέση σε ένα από τα ραδιοφωνικά του charts.

Δημιουργός της Monet είναι η Τελίσια «Νίκι» Τζόουνς, η οποία ανέφερε ότι έγραψε η ίδια όλους τους στίχους και στη συνέχεια τους μελοποίησε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

«Απλώς αισθάνομαι ότι η μουσική τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι καινούργιο, το οποίο ο κόσμος θα πρέπει απλώς να συνηθίσει», δήλωσε η Τζόουνς στο κόκκινο χαλί πριν από την τελετή.

«Δεν βλέπω να φεύγει από το προσκήνιο σύντομα».

Τους νικητές ανέδειξαν καλλιτέχνες της τεχνητής νοημοσύνης που είναι μέλη της Sonic Intelligence Academy, μιας εταιρείας η οποία δημιούργησε AI μουσικά charts, καθώς και εργαλεία για τον εντοπισμό τραγουδιών που έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

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Το AI ως δημιουργικό εργαλείο

Παρότι η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία μουσικής μπορεί να εντοπιστεί ήδη από τη δεκαετία του 1950, όπως αναφέρει το Reuters, οι ρηξικέλευθες εξελίξεις στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) —με τα «ρομπότ» να παράγουν πλέον μουσική ως ψηφιακοί αστέρες της ποπ— έχουν διχάσει τις απόψεις στον κλάδο.

Δισκογραφικές εταιρείες έχουν καταθέσει αγωγές εναντίον εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των Anthropic και OpenAI, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούν με μη νόμιμο τρόπο έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους.

Αγωγή έχει καταθέσει επίσης και το ίδρυμα διαχείρισης της περιουσίας του Έλβις Πρίσλεϊ.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι προστατεύονται από το δόγμα της «δίκαιης χρήσης» της αμερικανικής νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο επιτρέπει τη χρήση χωρίς άδεια σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι μουσικοί ανησυχούν ότι η μουσική που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη εμποδίζει τους ανθρώπους καλλιτέχνες να κερδίσουν αναγνωρισιμότητα και στερεί δουλειές από παραγωγούς, τραγουδιστές, ηχολήπτες και στιχουργούς.

Πολλοί από τους υποψηφίους της Παρασκευής ανέφεραν ότι είχαν ιστορίες να αφηγηθούν, αλλά δεν διέθεταν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να τις μελοποιήσουν.

Τόνισαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε ένα εργαλείο που τους βοήθησε να δώσουν ζωή στη μουσική τους και εξέφρασαν την ελπίδα ότι τα βραβεία αυτά θα δείξουν στο κοινό πως υπάρχουν άνθρωποι πίσω από τη μουσική AI.

«Πολλά από όσα κάνουμε στα παρασκήνια είναι σκληρή δουλειά, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει ο κόσμος», δήλωσε ο υποψήφιος J. Frequency.

«Η τέχνη είναι τέχνη, και νομίζω ότι αυτό είναι απλώς μια ακόμη έκφρασή της».