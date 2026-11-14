Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Σε εξέλιξη η συνάντηση Γεραπετρίτη-Κουτσούμπα – Νωρίτερα ενημερώθηκε ο Ανδρουλάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στο πλαίσιο του κύκλου ενημερώσεων των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, με επίκεντρο το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ οι επαφές του με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στις 12:00 έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στις 13:00 ο κ. Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Ο κύκλος των σημερινών συναντήσεων θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.

Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Βασικό αντικείμενο των ενημερώσεων είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας και τις αμφισβητήσεις που έχουν διατυπωθεί για την υλοποίησή του.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής έντασης, με την αντιπολίτευση να ζητά περισσότερες διευκρινίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη προς την Άγκυρα

Από το διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν, ο υπουργός Εξωτερικών είχε στείλει σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρέμβαση στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, την οποία χαρακτήρισε έργο ευρωπαϊκής σημασίας.

«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται τόσο η πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης όσο και οι διπλωματικές διαστάσεις της αντιπαράθεσης με την Τουρκία.