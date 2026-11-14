Αεροπορικό «μπλακ άουτ» στις ΗΠΑ: Τι προκάλεσε τη μεγαλύτερη καθήλωση πτήσεων των τελευταίων 25 ετών – «Θα υπάρξουν κι άλλα τέτοια περιστατικά»

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Πρωτοφανή αεροπορική παράλυση βίωσαν οι ΗΠΑ την Παρασκευή, καθώς μια τεχνική υπερφόρτωση στα πεπαλαιωμένα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε «διαλείποντα» κενά στις επικοινωνίες και τα ραντάρ, οδηγώντας στην επιβολή της μεγαλύτερης σε διάρκεια καθήλωσης πτήσεων σε εθνικό επίπεδο των τελευταίων 25 ετών.

Ενώ το πεντάωρο «μπλακ άουτ» ήρθη το βράδυ αφήνοντας πίσω του χιλιάδες ακυρώσεις, εκτροπές πτήσεων και περισσότερους από ένα εκατομμύριο ταλαιπωρημένους επιβάτες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιρρίπτουν την ευθύνη στην αδυναμία των παλαιών υποδομών να αντέξουν τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις, προειδοποιώντας ανοιχτά για το ενδεχόμενο νέων διακοπών.

Υπερφόρτωση

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ανέφεραν την Παρασκευή ότι η νέα τεχνολογία που προστίθεται στο εθνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπερφόρτωσε τα πεπαλαιωμένα τμήματά του, προκαλώντας «διαλείποντα» κενά στις επικοινωνίες και τα ραντάρ.

Η απαγόρευση ήρθη το βράδυ έπειτα από ένα διάστημα πέντε ωρών, κατά το οποίο δεν επιτρεπόταν η απογείωση στις περισσότερες πτήσεις από τα αμερικανικά αεροδρόμια.

Χιλιάδες πτήσεις και δυνητικά πάνω από ένα εκατομμύριο ταξιδιώτες επηρεάστηκαν. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μάρκγουεϊν Μάλιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι κανείς δεν διέτρεξε κίνδυνο, καθώς περισσότερες από 3.000 πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Ωστόσο, ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί.

Ο Μάλιν εξήγησε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εγκαθιστούσε «νέο εξοπλισμό, νέα τεχνολογία» και ότι αυτό «υπερφόρτωσε το παλαιότερο σύστημα», προσθέτοντας πως δεν υπήρχε καμία ένδειξη κυβερνοεπίθεσης.

Ερωτηθείς αν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ή κάποιο περιστατικό ανεξέλεγκτης τεχνητής νοημοσύνης, τόνισε ότι δεν υπάρχουν «ίχνη» που να δείχνουν επίθεση και ότι το πρόβλημα φαίνεται να έχει «μηχανικά αίτια», σημειώνοντας πάντως πως οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν την ακριβή αιτία.

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Ένας περιορισμένος αριθμός πτήσεων εσωτερικού άρχισε να αναχωρεί αργά το βράδυ της Παρασκευής μετά την άρση της καθήλωσης, αλλά εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ημέρες για να ανακάμψουν πλήρως οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς πολλά αεροσκάφη και πληρώματα βρέθηκαν εκτός θέσης.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το σύστημα θα επανέλθει εγκαίρως για να διαχειριστεί την αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η συγκεκριμένη καθήλωση ήταν η πρώτη σε εθνικό επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023 —όταν είχε παρουσιάσει δυσλειτουργία ένα άλλο βασικό υπολογιστικό σύστημα της FAA που στέλνει ειδοποιήσεις στους πιλότους— και η δεύτερη μετά τα επακόλουθα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η αντιπαράθεση για τη χρηματοδότηση και η προειδοποίηση του Σον Ντάφι

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι επέρριψε τις ευθύνες στο Κογκρέσο επειδή δεν ενέκρινε περισσότερα κονδύλια για νέες τεχνολογίες, ενώ υποβάθμισε το γεγονός ότι η προσπάθεια εφαρμογής νέων διορθώσεων επιβάρυνε υπερβολικά το σύστημα.

Κάλεσε δε τους νομοθέτες να αναλάβουν δράση: «Με το να μην κάνετε τίποτα, εισάγετε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο στο σύστημα», δήλωσε.

Ο Ντάφι ανέφερε ότι αναμένει οι πτήσεις σε όλη τη χώρα να είναι «ξανά σε πλήρη λειτουργία καθώς μπαίνουμε στην κορύφωση της ταξιδιωτικής κίνησης» το επόμενο Σαββατοκύριακο ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων προβλημάτων.

«Δεν πιστεύαμε ότι θα είχαμε αυτού του είδους τη διακοπή. Την είχαμε», είπε. «Καταφέραμε να εξετάσουμε τι πήγε στραβά και στη συνέχεια να επανεκκινήσουμε το σύστημα και να προχωρήσουμε. Αλλά, θα υπάρξουν κι άλλα τέτοια περιστατικά».

BREAKING: Transportation Secretary Sean Duffy CONFIRMS old, OUTDATED FAA hardware caused today’s nationwide communications outage that grounded flights across the country “Our switches, our routers actually got overloaded with data and they went down. And I shouldn’t say they went down. They started to give us inconsistency in the data from those routers. And because of that, we shut the system down. Now, I have already replaced some of those switches with President Trump, and our new IP switches did not go down.” “It’s the old hardware that went down. And I think the question for the American people is, do you want your Congress to fund this? President Trump has asked for the money. He’s asked the Congress on a bipartisan approach to say, give us the resources to build a state-of-the-art air traffic control system.” — RedWave Press (@RedWavePress) November 14, 2026



Διευκρίνισε επίσης ότι τα προβλήματα δεν συνδέονται με το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει η FAA για την πρόβλεψη προβλημάτων στους αιθέρες, καθώς αυτό δεν συνδέεται με το τμήμα που κατέρρευσε την Παρασκευή.

«Όλα αυτά αφορούν τον παλαιό, κληροδοτημένο εξοπλισμό. Κανένα κομμάτι από τον νέο εξοπλισμό που έχει αναπτυχθεί δεν τέθηκε εκτός λειτουργίας», υπογράμμισε.

Η FAA έχει ήδη αντικαταστήσει χιλιάδες παλιά χάλκινα καλώδια με γραμμές οπτικών ινών και έχει αναβαθμίσει εκατοντάδες ραδιοσυστήματα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού που ξεκίνησε πέρυσι, μετά την έγκριση κονδυλίου 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κογκρέσο.

Ο Ντάφι και ο Λευκός Οίκος πιέζουν για επιπλέον 30 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Πιέσεις Τραμπ στο Κογκρέσο για επιτάχυνση της χρηματοδότησης

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το βράδυ της Παρασκευής με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Έρικ Σμιτ, πίεσε ώστε το Κογκρέσο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό τη νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, των πύργων ελέγχου, των τερματικών σταθμών και άλλων κρίσιμων υποδομών, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN και γνωρίζει το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Ο Σμιτ τηλεφώνησε στον Τραμπ πριν από την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ανέφερε η ίδια πηγή.

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Ο γερουσιαστής, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών, κατέθεσε τον Σεπτέμβριο το νομοσχέδιο «Modern Skies Act», το οποίο προβλέπει πρόσθετη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών της χώρας, και πιέζει ώστε το πακέτο να ενταχθεί στη διαδικασία δημοσιονομικής συμφιλίωσης (reconciliation) προκειμένου να εγκριθεί ταχύτερα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κυβέρνηση Τραμπ απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο το πρωί της Παρασκευής -λίγες ώρες πριν από την επιβολή της καθήλωσης των πτήσεων- ζητώντας την πρόσθετη χρηματοδότηση των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ρας Βόουτ, και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, απευθυνόταν στην ηγεσία της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας.

Το αίτημα, συνολικού ύψους 30,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει επίσης 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντικατάσταση και αναβάθμιση των πύργων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA, καθώς και 18 δισεκατομμύρια δολάρια για έργα που αφορούν τα αεροδρόμια, εκ των οποίων τα 10 δισεκατομμύρια προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό ή την αντικατάσταση παλαιών τερματικών σταθμών.