Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1 – Β’ Μέρος: Αυξήσεις μισθών και συντάξεων ζητούν 6 στους 10 πολίτες – Οικονομικές δυσκολίες για το 33,9% των νοικοκυριών

Η ακρίβεια και οι οικονομικές δυσκολίες εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τους πολίτες, όπως προκύπτει από το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC, που παρουσιάστηκε απόψε, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης, ενώ σχολίασε η Σία Κοσιώνη.

Δείτε τη δημοσκόπηση:

Ένα στα τρία νοικοκυριά αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 48,2% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει μέτρια την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, ενώ το 22,8% απαντά ότι είναι δύσκολη και το 11,1% πολύ δύσκολη.

Αντίθετα, το 14,9% δηλώνει ότι βρίσκεται σε άνετη οικονομική κατάσταση και μόλις το 2,4% σε πολύ άνετη, ενώ το 0,5% δεν απαντά.

Συνολικά, το 33,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι βρίσκεται σε δύσκολη ή πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, έναντι 17,3% που χαρακτηρίζει την κατάστασή του άνετη ή πολύ άνετη.

Ακρίβεια: Το 53,9% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί

Αρνητική είναι η αξιολόγηση της κυβερνητικής αντιμετώπισης της ακρίβειας από την πλειονότητα των συμμετεχόντων. Το 53,9% εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, ενώ το 30,2% θεωρεί ότι προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχοι.

Το 14,3% πιστεύει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί με όλα τα μέσα που διαθέτει, ενώ το 1,6% δεν απαντά.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, της 14ης Οκτωβρίου 2026, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί καταγράφει μικρή αύξηση, από 53,1% σε 53,9%.

Παράλληλα, το ποσοστό εκείνων που εκτιμούν ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί αυξάνεται από 13% σε 14,3%, ενώ όσοι θεωρούν ότι προσπαθεί, αλλά απαιτούνται δραστικότερα μέτρα, μειώνονται από 31,8% σε 30,2%.

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν απαντούν διαμορφώνεται στο 1,6%, έναντι 2,1% στην προηγούμενη μέτρηση.

Η αξιολόγηση των μέτρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των απαντήσεων ανά πολιτική προτίμηση.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 30,2% θεωρεί ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 41% εκτιμά ότι προσπαθεί, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, ενώ το 27,4% πιστεύει ότι ολιγωρεί. Το 1,2% δεν απαντά.

Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 78,7% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, το 17,6% ότι προσπαθεί αλλά απαιτούνται περισσότερα μέτρα και το 3,7% ότι κάνει ό,τι μπορεί. Το ποσοστό όσων δεν απαντούν είναι 0%.

Στο ΠΑΣΟΚ, το 57,1% εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, το 35,4% θεωρεί ότι χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις, ενώ το 6,8% πιστεύει ότι κάνει ό,τι μπορεί. Το 0,7% δεν απαντά.

Ακόμη υψηλότερο είναι το ποσοστό αρνητικής αξιολόγησης μεταξύ των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, καθώς το 80,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί. Το 12,7% απαντά ότι προσπαθεί, αλλά απαιτούνται δραστικότερα μέτρα, το 5,6% ότι κάνει ό,τι μπορεί και το 1,4% δεν απαντά.

Μεταξύ όσων επιλέγουν άλλο κόμμα, το 67,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, το 25,2% ότι προσπαθεί αλλά χρειάζονται περισσότερα μέτρα και το 4% ότι κάνει ό,τι μπορεί, ενώ το 3,5% δεν απαντά.

Τέλος, στην κατηγορία όσων δεν ψήφισαν ή θα ψηφίσουν, το 66,2% εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, το 26,5% ότι χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις και το 3,9% ότι κάνει ό,τι μπορεί. Το 3,4% δεν απαντά.

Αυξήσεις μισθών και συντάξεων ζητεί το 59,9%

Στην ερώτηση για τα μέτρα που θεωρούν αναγκαία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, πρώτη επιλογή των πολιτών είναι η αύξηση μισθών και συντάξεων, με ποσοστό 59,9%.

Ακολουθεί η μείωση των φόρων με 54%, ενώ το 46,1% ζητά ελέγχους στις τιμές και αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, όπως το επίδομα θέρμανσης, με 9,5%, και το «καλάθι του νοικοκυριού» με 6,9%. Άλλα μέτρα προτείνει το 2,2% των ερωτηθέντων.

Απάτη και φοροδιαφυγή: Το 51,8% θεωρεί το φαινόμενο πολύ διαδεδομένο

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης και για τις υποθέσεις απάτης και φοροδιαφυγής. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες, σε ποσοστό 51,8%, εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ διαδεδομένο φαινόμενο, ενώ το 39% θεωρεί ότι παρατηρείται αρκετά συχνά.

Μόλις το 6,9% πιστεύει ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, ενώ το 2,3% δεν απαντά.

Συνολικά, το 90,8% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει τις υποθέσεις απάτης και φοροδιαφυγής ως φαινόμενο που συναντάται αρκετά ή είναι πολύ διαδεδομένο.

Το 65,8% θεωρεί ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί άργησαν να αντιδράσουν

Ως προς την αποκάλυψη των υποθέσεων απάτης, το 65,8% των πολιτών εκτιμά ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καθυστέρησαν πολύ να αντιδράσουν.

Αντίθετα, το 30% θεωρεί ότι πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποδίδουν καλύτερα, χάρη στις νέες υπηρεσίες, ενώ το 4,2% δεν απαντά.

Κόκκινα δάνεια και funds: Στις τράπεζες αποδίδει ευθύνες το 40,8%

Η δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1 καταγράφει και τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τις ευθύνες για τα κόκκινα δάνεια και τα funds.

Το υψηλότερο ποσοστό, 40,8%, αποδίδει ευθύνες στις τράπεζες που πούλησαν τα δάνεια, ενώ το 35,2% θεωρεί υπεύθυνη τη σημερινή κυβέρνηση, επειδή δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα τη σχετική νομοθεσία.

Το 28,6% αποδίδει ευθύνες στην οικονομική κρίση που οδήγησε στα μνημόνια, ενώ το 27,4% στην προηγούμενη κυβέρνηση που νομοθέτησε για τα funds.

Παράλληλα, το 14,5% θεωρεί υπεύθυνους τους servicers και τα funds, ενώ το 14,3% αποδίδει ευθύνες στους δανειολήπτες που δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, παρότι έχουν τη δυνατότητα.

Το 1,2% δίνει άλλη απάντηση και το 5,3% δεν απαντά.