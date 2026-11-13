Ειδική επιχείρηση της Τροχαίας στον Λυκαβηττό για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων – Βίντεο με οδηγούς να κάνουν drift μπροστά σε αστυνομικούς

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Ειδική επιχείρηση πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στον λόφο του Λυκαβηττού για την αποτροπή πραγματοποίησης αυτοσχέδιων αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, 7 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 4 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 8 άδειες ικανότητας οδήγησης και 6 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι κατά την τροχονομική δράση κατελήφθησαν 2 οδηγοί να πραγματοποιούν μανούβρες πλαγιολίσθησης για την επίδειξη ικανοτήτων.

«Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση» τονίζει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της.

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