Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα συγγενών θυμάτων για παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη για τα χαμένα βίντεο

Δεκτά έγιναν από το 2ο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Λάρισας, ορισμένα από τα αιτήματα συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη για παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη που αφορά την υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη φόρτωση της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι γονείς και οι συγγενείς θυμάτων που είχαν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στην πρώτη δίκη, η οποία είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο λόγω αποχής της προέδρου, μπορούν να συμμετάσχουν με την ίδια ιδιότητα και στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων και την εξέταση των αιτημάτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτά τα περισσότερα αιτήματα των συγγενών, αλλά πρότεινε, επίσης, την απόρριψη του αιτήματος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είχε ζητήσει να παραστεί στη δίκη με την ιδιότητα του βουλευτή.

Η υπόθεση των χαμένων βίντεο

Η δίκη αφορά τη μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή, ο οποίος διενεργούσε την ανάκριση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βιντεοληπτικού υλικού από τη φόρτωση της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην τραγωδία.

Στο εδώλιο βρίσκονται τρεις κατηγορούμενοι: δύο πρώην ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ, ο τότε πρόεδρος και ο τότε διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, καθώς και ο εκπρόσωπος της εταιρείας υπηρεσιών φύλαξης, η οποία είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, την καταγραφή σε βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας και του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η διαδικασία αναμένεται να διακοπεί, προκειμένου να οριστεί η νέα δικάσιμος.