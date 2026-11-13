Ένταση σε σχολείο στον Τύρναβο: Μητέρα «εισέβαλε» σε τάξη, άρπαξε το απουσιολόγιο και προκάλεσε επεισόδιο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έντασης, με πρωταγωνίστρια τη μητέρα μίας μαθήτριας, συνέβη την Δευτέρα σε σχολείο του Τυρνάβου, με αφορμή προβλήματα που αντιμετώπιζε η ανήλικη με τις απουσίες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress, η μαθήτρια είχε συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό απουσιών, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας.

Η μητέρα άρπαξε το απουσιολόγιο και μπήκε στο γραφείο του διευθυντή

Η μητέρα φέρεται να μπήκε αιφνιδιαστικά στην αίθουσα, όπου βρισκόταν η κόρη της, άρπαξε το απουσιολόγιο και άρχισε να κινείται στους χώρους του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί, που αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, επιχείρησαν να ακολουθήσουν τη γυναίκα και να την σταματήσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν πίσω το απουσιολόγιο.

Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τη μητέρα να κατευθύνεται προς το γραφείο του διευθυντή και να εξαπέλυσε φραστική επίθεση, βρίζοντας τον ίδιο και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Κλήθηκε και η Αστυνομία

Η ένταση ήταν τέτοια που κλήθηκε στο σημείο η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να παραλάβουν το μπλοκ των απουσιολογίων. Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να συνέχιζε να βρίσκεται σε έντονη κατάσταση, βρίζοντας όσους προσπαθούσαν να παρέμβουν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το επεισόδιο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι όλα συνέβησαν μέσα σε έναν χώρο, όπου καθημερινά βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί.