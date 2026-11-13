Επιστροφές ενοικίου: Ποιοι θα λάβουν έως 1.600 ευρώ σε 2 εβδομάδες- Αναλυτικός οδηγός

Λίγες ημέρες απέμειναν, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, για την καταβολή ενοικίων σε χιλιάδες δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην Περιφέρεια, μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η επιστροφή υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη ενοικίου για το 2025, όπως αυτή δηλώθηκε στην εφορία. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βασίζεται αποκλειστικά σε όσα έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στο Ε1. Τα στοιχεία διασταυρώνονται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, αλλά και με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής.

Αναλυτικότερα το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου και έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα ενοίκια που εμφανίζονται ως πραγματικά καταβληθέντα και τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Δηλαδή εάν κάποιος δεν έχει μισθωτήριο και δεν πληρώνει το μίσθωμα μέσα από τραπεζικό λογαριασμό δεν μπορεί να λάβει την ενίσχυση.

Διπλή ενίσχυση

Οι δικαιούχοι εκτός από την επιστροφή για την κύρια κατοικία, μπορούν λάβουν και για την φοιτητική εφόσον ένα ή περισσότερα παιδιά σπουδάζουν σε περιοχές μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Συνεπώς μια οικογένεια με κυρία κατοικία και ένα παιδί φοιτητή μπορεί να λάβει έως 1.600 ευρώ. Επίσης, εάν κάποιος έχει δύο φοιτητές μπορεί να λάβει ενισχύσεις για δύο φοιτητικές κατοικίες.

Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα η επιστροφή ενοικίου να γίνει και αναλογικά και για όσους μίσθωσαν κατοικία για λιγότερο από έναν χρόνο. Για παράδειγμα ένας δικαιούχος που έχει πληρώσει μισθώματα για 6 μήνες πληρώνοντας συνολικά 3.000 ευρώ λαμβάνοντας επιστροφή το 1/12, δηλαδή 250 ευρώ.

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