Επιστροφές ενοικίου: Ποιοι θα λάβουν έως 1.600 ευρώ σε 2 εβδομάδες- Αναλυτικός οδηγός

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές της Περιφέρειας. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης του 2025 όπως δηλώθηκε στο Ε1, φτάνει έως τα 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ ανά τέκνο και απαιτεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο και πληρωμή μέσω τραπέζης. Παράλληλα, προβλέπεται διπλή ενίσχυση έως 1.600 ευρώ για οικογένειες με φοιτητική κατοικία, αλλά και αναλογικός υπολογισμός για μισθώσεις μικρότερης διάρκειας.

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Οικονομία

επιστροφή ενοικίου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή σε χιλιάδες δικαιούχους, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην Περιφέρεια.
  • Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου και έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν ενίσχυση και για φοιτητική κατοικία, με αποτέλεσμα μια οικογένεια με κύρια κατοικία και ένα παιδί φοιτητή να μπορεί να λάβει έως 1.600 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγες ημέρες απέμειναν, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, για την καταβολή ενοικίων σε χιλιάδες δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην Περιφέρεια, μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η επιστροφή υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη ενοικίου για το 2025, όπως αυτή δηλώθηκε στην εφορία. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βασίζεται αποκλειστικά σε όσα έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στο Ε1. Τα στοιχεία διασταυρώνονται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, αλλά και με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής.

Αναλυτικότερα το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου και έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα ενοίκια που εμφανίζονται ως πραγματικά καταβληθέντα και τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Δηλαδή εάν κάποιος δεν έχει μισθωτήριο και δεν πληρώνει το μίσθωμα μέσα από τραπεζικό λογαριασμό δεν μπορεί να λάβει την ενίσχυση.

Διπλή ενίσχυση

Οι δικαιούχοι εκτός από την επιστροφή για την κύρια κατοικία, μπορούν λάβουν και για την φοιτητική εφόσον ένα ή περισσότερα παιδιά σπουδάζουν σε περιοχές μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Συνεπώς μια οικογένεια με κυρία κατοικία και ένα παιδί φοιτητή μπορεί να λάβει έως 1.600 ευρώ. Επίσης, εάν κάποιος έχει δύο φοιτητές μπορεί να λάβει ενισχύσεις για δύο φοιτητικές κατοικίες.

Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα η επιστροφή ενοικίου να γίνει και αναλογικά και για όσους μίσθωσαν κατοικία για λιγότερο από έναν χρόνο. Για παράδειγμα ένας δικαιούχος που έχει πληρώσει μισθώματα για 6 μήνες πληρώνοντας συνολικά 3.000 ευρώ λαμβάνοντας επιστροφή το 1/12, δηλαδή 250 ευρώ.

 

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr 

 

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