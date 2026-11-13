Microsoft: «Οριακή επιτυχία» στις επιδιορθώσεις για το «blackout» – Επιστρέφουν στα SMS κυβερνήσεις και εταιρείες – Τα αίτια του προβλήματος

Τεράστια αναστάτωση σε εκατομμύρια εργαζόμενους, κυβερνητικές υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανά την υφήλιο προκάλεσε η τεχνική βλάβη της Microsoft, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει κρίσιμες εφαρμογές του οικοσυστήματος «365».

Τι πήγε στραβά

Η Microsoft απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης και απέδωσε τη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας σε «αυξημένο φορτίο» (elevated load) στην υποδομή της.

Ο όρος αυτός αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διακομιστές (servers) καλούνται να διαχειριστούν πολύ μεγαλύτερο όγκο πίεσης από τον συνηθισμένο.

Στην περίπτωση της βλάβης της Microsoft, ένας μεγάλος αριθμός διακομιστών κατέστη «απροσδόκητα μη διαθέσιμος», όπως ανέφερε η εταιρεία, γεγονός που διοχέτευσε επιπλέον διαδικτυακή κίνηση στους εναπομείναντες servers, προκαλώντας την υπερφόρτωσή τους.

Ποιες υπηρεσίες πλήττονται και η εικόνα στον παγκόσμιο χάρτη

Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft βρίσκεται σε εξέλιξη, αφότου ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ανέφερε για πρώτη φορά προβλήματα στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «το πρόβλημα» επηρεάζει τις εφαρμογές

Outlook.com ,

, OneDrive ,

, OneNote ,

, Microsoft To Do ,

, Teams και

και το Microsoft 365 για το web — αν και ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα και με άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Microsoft, περισσότεροι από 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τις εφαρμογές Microsoft 365 και πάνω από το 90% των εταιρειών της λίστας Fortune 500 αξιοποιούν το AI chatbot Copilot.

While we’re working to mitigate impact, we’ve confirmed the issue may affect Microsoft 365 service connectivity for users in any region, more information will be provided in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026



Εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως έχασαν την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook, στo εργαλείο τηλεδιάσκεψης Teams και σε άλλα βασικά εργαλεία, καθώς η διαταραχή εξαπλώθηκε ραγδαία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης διαδικτυακών διακοπών Downdetector, η βλάβη έπληξε 74 χώρες και επικράτειες μέσα σε περίπου μία ώρα, ενώ αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν προβλήματα στις υπηρεσίες υποστήριξης μέσω email.

Microsoft’s outage reports on November 12 reached 74 countries and territories in about an hour on Downdetector. Microsoft says its Exchange Online incident began at 16:17 UTC. Reports to Downdetector about Outlook began climbing at about 17:25 UTC, 12:25 in New York. By 18:25, reports about five Microsoft services combined reached 19,650 a minute, against <15 a minute on an average Thursday. Outlook reports alone peaked at more than 2,000 times their normal level. Reports did not stay in the Americas. They jumped tenfold in the UK at 17:43, in India at 23:21 local time and in New Zealand at 06:55 local time. Between 17:00 and 18:55 UTC, nearly 3 in 10 reports came from outside the US. We count a country here once its reports reach ten times normal and at least 20 in five minutes. Reports about Microsoft 365, Copilot, Teams and OneDrive each rose more than a hundredfold, and Azure about a hundredfold. Xbox, GitHub and LinkedIn, also Microsoft’s, rose far less. Microsoft said a portion of its infrastructure was experiencing elevated load across multiple regions. At 19:38 UTC, reports were still running at more than 11,000 a minute. — Downdetector (@downdetector) November 12, 2026



Η Microsoft δεν έχει ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από τη διακοπή, αν και είναι γνωστό ότι η εταιρεία διαθέτει περίπου 430 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Ο πραγματικός αριθμός των πληγέντων είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερος, καθώς τα στοιχεία αποτυπώνουν μόνο όσους επισκέφθηκαν την πλατφόρμα για να αναφέρουν το πρόβλημα.

Η εναλλαγή των δεδομένων ανά χώρα στο Downdetector έδειξε ραγδαία αύξηση των αναφορών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθώς οι πολίτες ξεκινούσαν την ημέρα τους, ενώ καταγράφηκαν λιγότερες αναφορές σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού λόγω της διαφοράς ώρας.

Από τα «θετικά αποτελέσματα» στην «οριακή επιτυχία»

Αφού είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος δεν προχωρούσαν «όπως αναμενόταν», η Microsoft ανέφερε στη συνέχεια ότι παρατηρεί ορισμένα «θετικά αποτελέσματα» στις προσπάθειές της να επαναφέρει τις υπηρεσίες της σε λειτουργία για εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Σε νέα ενημέρωση στη σελίδα κατάστασης για τα προϊόντα Microsoft 365 (Business ή Enterprise), η εταιρεία ανέφερε: «Τρέχουσα κατάσταση: Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα για τη σταθερότητα των διακομιστών μετά την εφαρμογή μιας ενημέρωσης κώδικα (patch) σε ένα στοιχείο ρύθμισης παραμέτρων ελέγχου ταυτότητας/δρομολόγησης σε ένα τμήμα της υποδομής μας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδό της και εργαζόμαστε για την επέκτασή της σε διακομιστές που υποστηρίζουν ενεργές περιοχές οι οποίες επανέρχονται σε λειτουργία».

Η Microsoft επανέλαβε επίσης ότι δεν εκτιμά πως η διαταραχή οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση.

«Μέχρι στιγμής, δεν γνωρίζουμε καμία κακόβουλη δραστηριότητα που να προκαλεί αυτό το περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό με επείγοντα χαρακτήρα και προτεραιότητα μέχρι την πλήρη επίλυσή του. Μόλις μετριαστεί, θα παράσχουμε πλήρεις λεπτομέρειες για τη βασική αιτία, τα στοιχεία επιδιόρθωσης σε βάθος και άλλα, στο πλαίσιο μιας Αναφοράς Μετά το Περιστατικό (Post-Incident Report)».

Λίγο αργότερα, ωστόσο, η εταιρεία προχώρησε σε μια ακόμη μικρή ενημέρωση στη σελίδα κατάστασης υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι διαπιστώνει «οριακή επιτυχία» από τις προσπάθειές της να επιδιορθώσει το πρόβλημα.

«Τρέχουσα κατάσταση: Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές για να αξιολογήσουμε την κατάσταση των διακομιστών και να καθορίσουμε ενέργειες που μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση της χωρητικότητας. Αυτό περιλαμβάνει την ανασκόπηση της απόδοσης των διακομιστών και την επιβεβαίωση ότι οι ενημερώσεις κώδικα που αναπτύχθηκαν έχουν εφαρμοστεί και λειτουργούν όπως προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση των επανεκκινήσεων της υποδομής. Σε αυτό το σημείο, έχουμε παρατηρήσει οριακή επιτυχία. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε δράση για την επέκταση της χωρητικότητας μέσω της αξιοποίησης Εικονικών Μηχανών (Virtual Machines)».

Ωστόσο, οι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθούν να αδυνατούν να συνδεθούν σε πολλαπλές υπηρεσίες του Microsoft 365.

«Πονοκέφαλος»

Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα με τους συνδέσμους (connectors) της Microsoft, ενώ οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξής τους μέσω email.

Παράλληλα, η διακοπή διατάραξε τη διαχείριση κεφαλαίων σε χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία στην Ταϊβάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ορισμένοι διαχειριστές χαρτοφυλακίων αδυνατούσαν να ελέγξουν τα email τους, γεγονός που δυσκόλεψε την πρόσβασή τους σε πλατφόρμες συναλλαγών οι οποίες απαιτούν επαλήθευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπλέον, αποδείχθηκε δυσκολότερο να λάβουν επιβεβαίωση ότι οι συναλλαγές εκτελέστηκαν, αναγκάζοντας τους χρηματιστές να καταφύγουν σε «παραδοσιακές» μεθόδους.

Ο Γιουτζίν Κο, στέλεχος πωλήσεων και συναλλαγών στην εταιρεία CMC Markets Singapore, περιέγραψε την κατάσταση ως εξής: «Όλοι επέστρεψαν στο τηλέφωνο και οι συνομιλίες μας στο WhatsApp είχαν περισσότερη κίνηση από το συνηθισμένο. Κάτι που κανονικά παίρνει ένα δευτερόλεπτο μέσω email, τώρα μπορεί να χρειαστεί ένα τηλεφώνημα και μερικά λεπτά για να διεκπεραιωθεί».

Η τεχνική βλάβη επηρέασε και την εκπαιδευτική κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τα σχολεία που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Microsoft αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επικοινωνία τους με τους γονείς.

Ένα σχολείο στο Λονδίνο ενημέρωσε ότι η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα παρουσιάζει καθυστερήσεις μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο Outlook, καλώντας τους γονείς να επικοινωνούν τηλεφωνικά σε περίπτωση που το παιδί τους επρόκειτο να απουσιάσει.

Ένα δεύτερο σχολείο στη βρετανική πρωτεύουσα προειδοποίησε τους γονείς ότι είχε περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το Outlook και το Teams, ζητώντας τους επίσης να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για να δηλώνουν παρουσίες και απουσίες.

Στο Σόλσμπερι, το δημοτικό σχολείο Wilton CofE προέτρεψε όσους χρειάζονται να επικοινωνήσουν μαζί του να το κάνουν τηλεφωνικά, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Facebook: «Αν μόλις ξυπνάτε με τις σημερινές ειδήσεις, τα email της Microsoft και το Teams έχουν πέσει παγκοσμίως. Αυτό θα επηρεάσει την επικοινωνία μας σήμερα, ωστόσο, σε έναν τεχνολογικό κόσμο, η διδασκαλία μας είναι πρακτική, καινοτόμος και διασκεδαστική και τα παιδιά σας δεν θα καταλάβουν τίποτα».

«Σημαντικός αντίκτυπος»

Στην Ιαπωνία, η βλάβη προκάλεσε αναστάτωση σε επιχειρήσεις και κυβερνητικά υπουργεία, αναγκάζοντας το προσωπικό να στραφεί σε αναλογικές μεθόδους για τη διανομή πληροφοριών και την επικοινωνία με πελάτες.

Η συνειδητοποίηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ήρθε μόλις οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να συνδεθούν το πρωί, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζονται από παράπονα χρηστών που δεν μπορούσαν να ελέγξουν τα επαγγελματικά τους email.

Η ιαπωνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η διακοπή επηρέασε ένα κοινόχρηστο δίκτυο που χρησιμοποιεί η ψηφιακή υπηρεσία για την αποστολή πληροφοριών σε υπουργεία και άλλους επίσημους φορείς.

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τοσιχάρου Φουρουκάουα, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες email της κυβέρνησης κατέστησαν μη διαθέσιμες και ότι θα χρησιμοποιηθούν προσωρινά άλλες μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών μηνυμάτων (SMS), ως «έκτακτο μέτρο».

Ο υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ριοσέι Ακαζάουα, παραδέχθηκε ότι η διαταραχή είχε «σημαντικό αντίκτυπο» στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Δεδομένου ότι αυτό το λογισμικό χρησιμοποιείται από τεράστιο αριθμό ανθρώπων, θα παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να την αντιμετωπίσουμε», δήλωσε, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi Shimbun.

Την ίδια ώρα, η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία Taisho ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να διαχειρίζεται τις παραγγελίες τηλεφωνικά.

Τέλος, στην Αυστραλία, η διακοπή λειτουργίας της Microsoft περιγράφεται ως καταστροφή για τον επιχειρηματικό τομέα της χώρας, με το οικονομικό κόστος να ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.