Το παράδοξο των 50 τετραγωνικών: Μικρότερα σπίτια, μεγαλύτερα ενοίκια και λιγότερες επιλογές

Πριν από λίγα χρόνια, ένας νέος εργαζόμενος, ένας φοιτητής ή ένα νέο ζευγάρι που αναζητούσε την πρώτη του κατοικία στην Αθήνα είχε περισσότερες επιλογές μικρών διαμερισμάτων με μηνιαίο προϋπολογισμό έως 500 ευρώ. Σήμερα, ακόμη και αυτό το ποσό δεν εξασφαλίζει την ίδια δυνατότητα επιλογής.

Η κατοικία των 500 ευρώ, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε μια σχετικά προσιτή λύση για την ανεξαρτητοποίηση των νέων και το ξεκίνημα μιας κοινής ζωής, μετατρέπεται σταδιακά σε δυσεύρετο αγαθό.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο σε ποια περιοχή μπορεί κάποιος να νοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα με 500 ευρώ, αλλά πόσες επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν, τι χαρακτηριστικά διαθέτουν και πόσο έχει περιοριστεί η διαθεσιμότητά τους τα τελευταία χρόνια.

Η ανάλυση των δημοσιευμένων αγγελιών ενοικίασης για την περίοδο 2023-2026 αναδεικνύει τη σημαντική συρρίκνωση της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτών μικρών κατοικιών. Ειδικότερα, καταγράφεται αισθητή μείωση του ποσοστού των διαθέσιμων διαμερισμάτων επιφάνειας έως 50 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα έως 500 ευρώ, περιορίζοντας τις στεγαστικές επιλογές κυρίως για νέους εργαζόμενους και ζευγάρια που αναζητούν την πρώτη τους κατοικία.

Στο κέντρο της Αθήνας, το 2023 περισσότερα από τα μισά διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα εντάσσονταν στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Το 2026, το ποσοστό έχει περιοριστεί σε λιγότερα από 3 στα 10.

Η μεταβολή δεν αφορά αποκλειστικά τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής. Καταγράφεται και στα Δυτικά Προάστια και στον Πειραιά, περιοχές που παραδοσιακά προσέφεραν οικονομικότερες επιλογές σε όσους αναζητούσαν κατοικία με περιορισμένο προϋπολογισμό.

Η σημασία των ευρημάτων είναι ιδιαίτερη, καθώς η έρευνα δεν εξετάζει μεγάλες οικογενειακές κατοικίες ή πολυτελή ακίνητα, αλλά μικρά διαμερίσματα που εξυπηρετούν κυρίως τις στεγαστικές ανάγκες νέων εργαζομένων, φοιτητών και ζευγαριών που επιχειρούν να κάνουν τα πρώτα βήματα μιας ανεξάρτητης ζωής.

Η συρρίκνωση των οικονομικά προσιτών επιλογών δεν αποτελεί απλώς μια μεταβολή στην αγορά ακινήτων. Περιορίζει τη δυνατότητα των νέων να ανεξαρτητοποιηθούν, επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και δυσκολεύει τον σχεδιασμό του μέλλοντός τους.

Πόσα μικρά διαμερίσματα διατίθενται έως 500 ευρώ; Η νέα πραγματικότητα στην αγορά ενοικίασης

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Στο κέντρο της Αθήνας, το 2023 περισσότερα από τα μισά διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα εντάσσονταν στον προϋπολογισμό των 500 ευρώ. Το 2026, το αντίστοιχο ποσοστό έχει περιοριστεί σε περίπου 3 στα 10.

Σήμερα, 7 στα 10 διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο ενοίκιο άνω των 500 ευρώ. Από το σύνολο των διαθέσιμων κατοικιών, περίπου 4 στα 10 ξεπερνούν τα 600 ευρώ και 2 στα 10 τα 700 ευρώ μηνιαίως.

Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση των ζητούμενων μισθωμάτων προς υψηλότερα επίπεδα, η οποία περιορίζει τις οικονομικά προσιτές επιλογές, επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και δυσχεραίνει την ανεξαρτητοποίηση των νέων.

Η μεγάλη ανατροπή 2023-2026: Από τις περισσότερες επιλογές στη στεγαστική στενότητα

Η σύγκριση των στοιχείων της περιόδου 2023–2026 αναδεικνύει μια σημαντική μεταβολή στην αγορά μικρών κατοικιών της Αττικής. Ο μηνιαίος προϋπολογισμός των 500 ευρώ, που πριν από λίγα χρόνια εξασφάλιζε πρόσβαση σε σημαντικό μέρος των διαθέσιμων διαμερισμάτων, σήμερα περιορίζει αισθητά τις επιλογές των ενδιαφερομένων, ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά θεωρούνταν οικονομικότερες.

Στο κέντρο της Αθήνας, το ποσοστό των διαθέσιμων μικρών διαμερισμάτων με ζητούμενο ενοίκιο έως 500 ευρώ μειώθηκε από 54,66% το 2023 σε 29,74% το 2026. Πρόκειται για υποχώρηση κατά 24,92 ποσοστιαίες μονάδες ή περίπου 46% αναλογικά. Με άλλα λόγια, ενώ το 2023 ένας ενδιαφερόμενος μπορούσε να αναζητήσει κατοικία εντός του συγκεκριμένου προϋπολογισμού σε περίπου 55 από κάθε 100 διαθέσιμες αγγελίες, σήμερα οι αντίστοιχες επιλογές περιορίζονται σε μόλις 30.

Στα Δυτικά Προάστια, όπου το 2023 σχεδόν 3 στις 4 διαθέσιμες μικρές κατοικίες (75,86%) είχαν ζητούμενο μίσθωμα έως 500 ευρώ, το ποσοστό υποχώρησε στο 48,29% το 2026. Η μείωση κατά 27,57 ποσοστιαίες μονάδες είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών. Για πρώτη φορά στην εξεταζόμενη περίοδο, περισσότερα από τα μισά διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στα Δυτικά Προάστια υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο ενοικίου.

Στα Νότια Προάστια, η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 500 ευρώ περιορίστηκε από 26,41% σε 19,80%, με αποτέλεσμα περίπου 8 στα 10 διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα να βρίσκονται πλέον εκτός του συγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Στα Βόρεια Προάστια, η εικόνα είναι ακόμη πιο περιοριστική. Το ποσοστό των διαθέσιμων κατοικιών έως 500 ευρώ μειώθηκε από 23,58% το 2023 σε μόλις 11,55% το 2026. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναλογική συρρίκνωση μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών, που υπερβαίνει το 50%. Πλέον, σχεδόν 9 στα 10 διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ.

Στον Πειραιά, το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε από 37,85% σε 26,58%, καταγράφοντας μείωση κατά 11,27 ποσοστιαίες μονάδες. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι ο περιορισμός των οικονομικά προσιτών επιλογών αφορά ευρύτερα την αγορά κατοικίας της Αττικής.

Η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες καταγράφεται στα Δυτικά Προάστια, ενώ τα Βόρεια Προάστια εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αναλογική υποχώρηση. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του κέντρου της Αθήνας, όπου το ποσοστό των διαθέσιμων κατοικιών έως 500 ευρώ έχει περιοριστεί σχεδόν στο μισό σε σχέση με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι οι μικρές κατοικίες εξαφανίζονται από την αγορά, αλλά ότι ολοένα μικρότερο μέρος των διαθέσιμων διαμερισμάτων παραμένει προσβάσιμο σε όσους διαθέτουν έως 500 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο.

Για έναν νέο εργαζόμενο ή ένα ζευγάρι που αναζητά την πρώτη του κατοικία, η μείωση των οικονομικά προσιτών επιλογών δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό μέγεθος. Περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής περιοχής, την αναζήτηση κατοικίας με ικανοποιητικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα περιθώρια διαπραγμάτευσης του ζητούμενου μισθώματος.

Όσο μικρότερο είναι το ποσοστό των διαθέσιμων κατοικιών που ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες ενός νοικοκυριού, τόσο συχνότερα αυτό καλείται να συμβιβαστεί με την τοποθεσία, την επιφάνεια ή την κατάσταση του ακινήτου ή να αναζητήσει κατοικία με υψηλότερο ενοίκιο.

Το ουσιαστικό συμπέρασμα της τετραετίας είναι ότι η στεγαστική πίεση δεν περιορίζεται πλέον στις μεγαλύτερες οικογενειακές κατοικίες. Επεκτείνεται και στα μικρά διαμερίσματα, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των νέων και των ζευγαριών στην πρώτη τους κατοικία.

Η μεγάλη αντίφαση: Μικρότερες κατοικίες, μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση

Η αναζήτηση κατοικίας με ενοίκιο έως 500 ευρώ συνοδεύεται πλέον από σημαντικούς περιορισμούς, τόσο ως προς τη διαθεσιμότητα όσο και ως προς τα χαρακτηριστικά των ακινήτων. Σε περιοχές όπως η Κυψέλη, το Παγκράτι, ο Ζωγράφος και η Καλλιθέα, οι οικονομικότερες επιλογές αφορούν κυρίως γκαρσονιέρες και μικρά διαμερίσματα έως 35 τ.μ., με διαφοροποιήσεις στην παλαιότητα, την κατάσταση συντήρησης, τον εξοπλισμό και την ενεργειακή απόδοση.

Για έναν νέο εργαζόμενο, μια τέτοια κατοικία μπορεί να καλύπτει τις βασικές στεγαστικές ανάγκες. Για ένα ζευγάρι, ωστόσο, η περιορισμένη επιφάνεια ενδέχεται να δυσκολεύει την καθημερινή διαβίωση και τον μελλοντικό οικογενειακό προγραμματισμό.

«Το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο «σε ποια περιοχή μπορώ να νοικιάσω», αλλά «τι είδους κατοικία μπορώ πραγματικά να εξασφαλίσω με 500 ευρώ και πόσες επιλογές έχω στη διάθεσή μου».

Η οικονομική διάσταση του προβλήματος είναι εξίσου σημαντική. Ακόμη και όταν εντοπίζεται ένα μικρό διαμέρισμα με ενοίκιο 500 ευρώ, το κόστος του εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος του εισοδήματος. Το συγκεκριμένο μίσθωμα αντιστοιχεί σε ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Για έναν εργαζόμενο με καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.000 ευρώ, το ενοίκιο των 500 ευρώ αντιστοιχεί στο 50% των αποδοχών του, ενώ ακόμη και με εισόδημα 1.200 ευρώ η επιβάρυνση διαμορφώνεται στο 41,7%.

Η πραγματική διάσταση του προβλήματος είναι διπλή: οι οικονομικά προσιτές μικρές κατοικίες αποτελούν ολοένα μικρότερο μέρος των διαθέσιμων επιλογών, ενώ ακόμη και όταν εντοπίζονται, το κόστος τους δεν είναι απαραίτητα βιώσιμο σε σχέση με το εισόδημα του ενδιαφερομένου.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους νέους εργαζόμενους και τα ζευγάρια που αναζητούν την πρώτη τους κατοικία, καθώς η δυνατότητα ανεξάρτητης διαβίωσης εξαρτάται όχι μόνο από τη διαθεσιμότητα ακινήτων, αλλά και από τη συνολική οικονομική επιβάρυνση του νοικοκυριού.

Νέοι και στεγαστική κρίση: Η καθυστέρηση της ανεξαρτητοποίησης και το υψηλό κόστος κατοικίας

Η στεγαστική κρίση δεν αποτυπώνεται μόνο στην αύξηση των ενοικίων και στη συρρίκνωση των οικονομικά προσιτών κατοικιών. Οι επιπτώσεις της επεκτείνονται στην καθημερινότητα των νέων, επηρεάζοντας τη δυνατότητά τους να ανεξαρτητοποιηθούν, να δημιουργήσουν το δικό τους νοικοκυριό και να σχεδιάσουν το μέλλον τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025, το 56,3% των νέων ηλικίας 25–34 ετών στην Ελλάδα εξακολουθεί να διαμένει με τους γονείς του, έναντι 30,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά των 26,2 ποσοστιαίων μονάδων αναδεικνύει τη σημαντική απόσταση της χώρας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η διαφορά φθάνει τις 26,2 ποσοστιαίες μονάδες, αναδεικνύοντας τη σημαντική απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δημοσίευση της Eurostat στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, η μέση ηλικία αποχώρησης από την οικογενειακή κατοικία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 στα 30,9 έτη, έναντι 26,3 ετών στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι στη χώρα μας εγκαταλείπουν κατά μέσο όρο την πατρική κατοικία περίπου 4,6 χρόνια αργότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η καθυστέρηση της ανεξαρτητοποίησης δεν συνδέεται αποκλειστικά με το κόστος στέγασης, αλλά και με το ύψος των εισοδημάτων, την εργασιακή σταθερότητα και τις κοινωνικές και οικογενειακές συνήθειες. Ωστόσο, όταν ακόμη και ένα μικρό διαμέρισμα απαιτεί μηνιαίο μίσθωμα 500, 600 ή 700 ευρώ, η δημιουργία ενός ανεξάρτητου νοικοκυριού γίνεται οικονομικά δυσκολότερη.

Για σημαντικό μέρος της νέας γενιάς, η παραμονή στην πατρική κατοικία δεν αποτελεί απαραίτητα επιλογή, αλλά ενδέχεται να συνιστά οικονομική αναγκαιότητα.

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τη συνολική στεγαστική επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με την έκδοση Housing in Europe – 2025 της Eurostat, το 2024 το κόστος στέγασης στην Ελλάδα αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο στο 36% του διαθέσιμου εισοδήματος, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελλάδα εμφανίζει σχεδόν διπλάσια στεγαστική επιβάρυνση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία εξισορρόπησης του κόστους κατοικίας με τα διαθέσιμα εισοδήματα.

Η σύνδεση των παραπάνω στοιχείων με τη συρρίκνωση της διαθεσιμότητας μικρών κατοικιών έως 500 ευρώ αποκαλύπτει μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση της στεγαστικής κρίσης. Οι νέοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα λιγότερες οικονομικά προσιτές επιλογές, υψηλή επιβάρυνση εισοδήματος και περιορισμένες δυνατότητες αποταμίευσης.

Το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται στην καθυστέρηση αποχώρησης από την οικογενειακή κατοικία. Επηρεάζει την επαγγελματική κινητικότητα, την οικονομική αυτονομία και τη δυνατότητα των νέων ζευγαριών να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας.

Η νέα κοινωνική πραγματικότητα: Εργάζεσαι, αλλά δυσκολεύεσαι να κατοικήσεις μόνος σου

Η συρρίκνωση της διαθεσιμότητας μικρών κατοικιών με ενοίκιο έως 500 ευρώ αναδεικνύει μια ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Για πολλούς νέους εργαζόμενους και ζευγάρια, η εξασφάλιση ανεξάρτητης κατοικίας αποτελεί πλέον μια σημαντική οικονομική πρόκληση, ακόμη και όταν υπάρχει σταθερή απασχόληση.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η έννοια του «οικονομικά άστεγου»: του ανθρώπου που εργάζεται, παράγει εισόδημα, αλλά οι αποδοχές του δεν επαρκούν για να καλύψει ταυτόχρονα το κόστος στέγασης και τις βασικές υποχρεώσεις διαβίωσής του.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για έλλειψη φυσικής στέγης, αλλά για μια μορφή οικονομικής στεγαστικής επισφάλειας, που επηρεάζει τη δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης και τον προγραμματισμό της προσωπικής και οικογενειακής ζωής.

Η προσιτή κατοικία δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά από το ύψος του ενοικίου, αλλά κυρίως από τη σχέση του με το διαθέσιμο εισόδημα και τη δυνατότητα ενός νοικοκυριού να ανταποκρίνεται συνολικά στις ανάγκες του.

Η διάσταση αυτή αποτελεί πλέον βασική παράμετρο για την κατανόηση της στεγαστικής πραγματικότητας και των προοπτικών της νέας γενιάς.

Γράφει ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του E- Real Estates