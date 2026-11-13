Βόλος: Θείος μπήκε στη φυλακή έπειτα από 17,5 χρόνια για τον βιασμό της ανιψιάς του σε οικογενειακή γιορτή

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας, ένας 64χρονος από τον Βόλο, για τον βιασμό της ανιψιάς του, αδίκημα που φέρεται ότι τελέσθηκε τον Δεκαπενταύγουστο του 2009 και καταγγέλθηκε μετά από 13 χρόνια, το 2022, για να τελεσιδικίσει χθες Πέμπτη (12/11), με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος έπειτα από 17,5 χρόνια να οδηγηθεί στην φυλακή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία«, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο τότε 47χρονος θείος και η τότε 29χρονη ανιψιά «παρευρέθησαν με κοινή παρέα λοιπών συγγενικών προσώπων σε οικογενειακή συγκέντρωση» που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι των παππούδων της οικογένειας, στη Μακρυρράχη Μαγνησίας.

Μετά την ολοκλήρωση του γεύματος που παρατέθηκε στους προσκεκλημένους, η τότε 29χρονη αποσύρθηκε στο δωμάτιο, όπου φιλοξενείτο για ανάπαυση και ξάπλωσε στο κρεβάτι της, διαβάζοντας ένα βιβλίο και επικοινωνώντας μέσω του κινητού τηλεφώνου της με τον τότε σύντροφό της.

Λίγη ώρα αργότερα ο θείος της μπήκε στο δωμάτιο, ρωτώντας τη γιατί καθόταν μόνη της. Αιφνιδίως και χωρίς προηγηθείσα αφορμή πλησίασε το κρεβάτι ενώ η ανιψιά, εκείνη τη στιγμή, «είχε ανασηκωθεί και είχε μετακινηθεί σε μία άκρη του κρεβατιού και, αφού ο κατηγορούμενος ακούμπησε το δάχτυλό του στο στόμα του αναφωνώντας «σσσσς», έχοντας σαφή πρόθεση να προβεί σε γενετήσια πράξη μαζί της, με τη χρήση σωματικής βίας, επιτέθηκε» στην 29χρονη «ανεβαίνοντας πάνω της και έκλεισε με δύναμη το στόμα με το χέρι του, ώστε να μην μπορεί να φωνάξει.

Ακολούθως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκμεταλλευόμενος την υπέρτερη σωματική του δύναμη, καθώς και το γεγονός ότι η 29χρονη «παρέμεινε σαστισμένη από τη συμπεριφορά του, μη δυνάμενη να αντιδράσει, ο κατηγορούμενος έβαλε το χέρι του κάτω από το φόρεμα που εκείνη φορούσε, τράβηξε ελαφρώς το εσώρουχό της, παραμερίζοντάς το».

Και ενώ η 29χρονη «σε κατάσταση σοκ δάκρυσε», ο κατηγορούμενος «άνοιξε το φερμουάρ του παντελονιού του» και προχώρησε σε πράξεις που περιγράφονται «και αμέσως της άνοιξε με τη βία τα πόδια και έπεσε με δύναμη πάνω της, με καταφανή σκοπό να έλθει σε συνουσία μαζί της χωρίς τη συναίνεσή της, εξαναγκάζοντάς τη να ανεχτεί τη συνουσία μαζί του. Ωστόσο, δεν πρόλαβε» να προχωρήσει σε κάποια άλλη πράξη, «καθώς οι φωνές που ακούστηκαν έξω από το δωμάτιο τον απέτρεψαν, πετάχτηκε αμέσως όρθιος από το κρεβάτι», είπε στην 29χρονη ««μαζέψου» και, αφού στάθηκε για λίγο δίπλα στην πόρτα, έφυγε στη συνέχεια από το δωμάτιο».

Αρνείται τις κατηγορίες ο θείος

Στο πλαίσιο της δίκης, το (σήμερα) 46χρονο θύμα, περιέγραψε τα γεγονότα, ενώ ο (σήμερα) 64χρονος θείος, όχι μόνο αρνήθηκε την κατηγορία, αλλά τέσσερις μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν πως τη 15η Αυγούστου του 2009, που φέρεται να τελέσθηκε το αδίκημα, ο κατηγορούμενος δε βρισκόταν στη Μακρυρράχη, αλλά στον Βόλο, με αφορμή προβλήματα υγείας άλλου συγγενικού προσώπου.