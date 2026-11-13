Αμύνταιο: Στις φλόγες κτηνοτροφική μονάδα τα ξημερώματα στον Φιλώτα

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν μία κτηνοτροφική μονάδα τυλίχτηκε στις φλόγες στην περιοχή Φιλώτας του Δήμου Αμυνταίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας.

Συνέδραμε, επίσης, και ο Δήμος Αμυνταίου με υδροφόρες.

Ύστερα από μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης κινητοποιήθηκε, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.