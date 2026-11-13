Αμύνταιο: Στις φλόγες κτηνοτροφική μονάδα τα ξημερώματα στον Φιλώτα

Κτηνοτροφική μονάδα τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή Φιλώτας του Δήμου Αμυνταίου. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πτολεμαΐδα και υδροφόρες του Δήμου, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Για τη διαλεύκανση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν κτηνοτροφική μονάδα τυλίχτηκε στις φλόγες στην περιοχή Φιλώτας του Δήμου Αμυνταίου.
  • Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πτολεμαΐδα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης κινητοποιήθηκε, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν μία κτηνοτροφική μονάδα τυλίχτηκε στις φλόγες στην περιοχή Φιλώτας του Δήμου Αμυνταίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας.

Συνέδραμε, επίσης, και ο Δήμος Αμυνταίου με υδροφόρες.

Ύστερα από μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης κινητοποιήθηκε, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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