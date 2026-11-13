Λάρισα: Παραμένει διασωληνωμένο το 2,5 ετών αγοράκι μετά τη μετωπική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με αυτοκίνητο

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Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας παραμένει το 2,5 ετών αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11), μετά από μετωπική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με αυτοκίνητο.

Το παιδί φέρει πολλαπλά κατάγματα, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 30χρονος πατέρας του, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο και τραυματίστηκε επίσης σοβαρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00, στην περιφερειακή οδό που συνδέει τη Λάρισα με τον οικισμό της Τερψιθέας. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σχολικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές ιδιωτικού σχολείου, συγκρούστηκε μετωπικά με το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ο 30χρονος πατέρας και το μικρό παιδί του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αγοράκι καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, στη θέση που προβλέπεται για την ηλικία του, ενώ φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Πατέρας και γιος χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το κατεστραμμένο όχημα με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε στο σημείο μετά τη σύγκρουση.

Χωρίς τραυματισμούς οι μαθητές του σχολικού λεωφορείου

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μαθητών που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και, μετά το ατύχημα, μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στα σπίτια τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μετωπική σύγκρουση στην περιφερειακή οδό Λάρισας – Τερψιθέας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.