Καιρός: Νεφώσεις, βροχές και αφρικανική σκόνη – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

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Νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων σε ορισμένες περιοχές της χώρας προβλέπει για σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Ενισχυμένοι θα είναι οι νότιοι άνεμοι, που στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων.

Ισχυροί άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Τοπικά στο βόρειο Αιγαίο η έντασή τους θα αγγίξει τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ATTIKH

Προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή