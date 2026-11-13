Σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Σίντσελ-Γκίντιον
- Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης
Γεγονότα
- 1824: Μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης, ξεσπά εμφύλιος πόλεμος στην Αρκαδία, μεταξύ «κυβερνητικών» (Βάσος Μαυροβουνιώτης) και «αντικυβερνητικών» (Κολοκοτρωναίοι). Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, φονεύεται ο γιος του «γέρου του Μοριά», Πάνος Κολοκοτρώνης, σε ηλικία 26 ετών.
- 1864: Δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, με το οποίο καταργείται η Συνταγματική Μοναρχία και καθιερώνεται η Βασιλευόμενη Δημοκρατία.
- 1887: Διαδήλωση αριστερών στο Λονδίνο κατά της βρετανικής καταπίεσης στην Ιρλανδία πνίγεται στο αίμα από την αστυνομία. Τρεις νεκροί και 400 τραυματίες, ο απολογισμός. Θα μείνει στην ιστορία ως Ματωμένη Κυριακή (Bloody Sunday), η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις της βρετανικής ιστορίας.
- 1970: Ο πτέραρχος Χαφέζ ελ Άσαντ καταλαμβάνει με πραξικόπημα την εξουσία στη Συρία.
- 1973: Ο υπουργός Παιδείας, Παναγιώτης Σιφναίος, επισκέπτεται το Πολυτεχνείο και προσπαθεί, σε κοινή συνεδρίαση με τη Σύγκλητο, να εκφοβίσει τις επιτροπές αγώνα των φοιτητών, ώστε να σταματήσουν τη δράση τους για άμεση διενέργεια ελεύθερων εκλογών στις σχολές. Ο υπουργός της δοτής κυβέρνησης Μαρκεζίνη τους απειλεί με χρήση βίας, σε περίπτωση διαδηλώσεων και απεργιών.
- 2000: Αναστέλλεται η λειτουργία της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε συσταθεί το 1948 με τη συνθήκη των Βρυξελλών, με σκοπό την κοινή άμυνα των μη κομμουνιστικών ευρωπαϊκών κρατών.
Γεννήσεις
- 1792: Έντουαρντ Τρελόνι, Άγγλος τυχοδιώκτης και συγγραφέας, που έλαβε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Στους Έλληνες ήταν γνωστός ως Εδουάρδος Τρελώνης. (Θαν. 13/8/1881)
- 1850: Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, Σκωτσέζος συγγραφέας. («Το Νησί των Θησαυρών», «Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ») (Θαν. 3/12/1894)
- 1913: Αλέκος Σακελλάριος, Έλληνας σεναριογράφος και σκηνοθέτης. (Θαν. 28/8/1991)
- 1957: Άννα Βερούλη, Ελληνίδα αθλήτρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1982 στον ακοντισμό.
- 1976: Ελισάβετ Μουτάφη, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1978: Χάρης Ασημακόπουλος, Έλληνας ηθοποιός.
- 1980: Μίλος Βούγιανιτς, Σέρβος καλαθοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1868: Τζοακίνο Ροσίνι, Ιταλός συνθέτης. («Ο Κουρέας της Σεβίλλης», «Γουλιέλμος Τέλλος») (Γεν. 29/2/1792)
- 1974: Βιτόριο ντε Σίκα, Ιταλός σκηνοθέτης. (Γεν. 7/7/1901)
- 1979: Δημήτρης Ψαθάς, Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. ?/10/1907)
- 1979: Γιάννης Μαρής, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Γεν. 6/1/1916)
- 2005: Έντι Γκερέρο, Αμερικανός παλαιστής. (Γεν. 9/10/1967)