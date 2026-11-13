Αντιπαράθεση Χρηστίδη-Κυρανάκη: «16 υπουργοί της ΝΔ παραιτήθηκαν» – «Εσείς έχετε άγιους στο ΠΑΣΟΚ, είναι όλοι με φωτοστέφανο»

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Ανέβηκαν οι τόνοι στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλο Χρηστίδη, και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με αφορμή υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και καταγγελίες για εμπλοκή υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης σε σκάνδαλα.

«Εδώ έχω 16 υπουργούς οι οποίοι παραιτήθηκαν», είπε αρχικά ο Παύλος Χρηστίδης με την αντιπαράθεση να κορυφώνεται όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως αυτές του Ανδρέα Πάτση και του Θέμη Χειμάρα, αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι παρεμβάσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επανειλημμένα ρωτούσε αν έχουν καταδικαστεί τα πρόσωπα στα οποία αναφερόταν, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ.

Χρηστίδης: «Να πούμε για τον κ. Πάτση. Να πούμε για τον κ. Χειμάρα. Να πούμε για αυτούς που παραιτούνται και γίνονται υπουργοί ενώ μπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τους 16 υπουργούς, για τους τόσους βουλευτές που παίρνουν χρήματα με παράλληλες οδούς…»

«Να πούμε για τον κ. Πάτση. Να πούμε για τον κ. Χειμάρα. Να πούμε για αυτούς που παραιτούνται και γίνονται υπουργοί ενώ μπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τους 16 υπουργούς, για τους τόσους βουλευτές που παίρνουν χρήματα με παράλληλες οδούς…» Κυρανάκης: «Καταδικάστηκαν κάποιοι απ’ αυτούς;»

«Καταδικάστηκαν κάποιοι απ’ αυτούς;» Χρηστίδης: «Κύριε Κυρανάκη, δεν σας επιτρέπω. Κάνετε κάτι το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο. Λοιπόν, δεν σας διακόπτει κανένας».

«Κύριε Κυρανάκη, δεν σας επιτρέπω. Κάνετε κάτι το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο. Λοιπόν, δεν σας διακόπτει κανένας». Κυρανάκης: «Καταδικάστηκε κάποιος απ’ αυτούς;»

«Καταδικάστηκε κάποιος απ’ αυτούς;» Χρηστίδης: «Παίρνετε όλο τον χρόνο και, όταν πάει να μιλήσει κάποιος άλλος, κάνετε σαν τον κ. Γεωργιάδη όταν τον τσιμπάνε. […] Έχετε δύο παιδιά. Θα βάζατε τα παιδιά σας χρησιμοποιώντας τα μόρια του χάντμπολ σε ένα πανεπιστήμιο;».

«Παίρνετε όλο τον χρόνο και, όταν πάει να μιλήσει κάποιος άλλος, κάνετε σαν τον κ. Γεωργιάδη όταν τον τσιμπάνε. […] Έχετε δύο παιδιά. Θα βάζατε τα παιδιά σας χρησιμοποιώντας τα μόρια του χάντμπολ σε ένα πανεπιστήμιο;». Κυρανάκης: «Όχι, δεν θα το έκανα. Και παραιτήθηκε, σας είπα».

«Όχι, δεν θα το έκανα. Και παραιτήθηκε, σας είπα». Χρηστίδης: «Παρ’ όλα αυτά, τον βάζετε υποψήφιο, με δική σας ευθύνη ως γραμματέας».

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με τον Παύλο Χρηστίδη να χαρακτηρίζει τη στάση του συνομιλητή του «εντελώς απαράδεκτη», υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία.

Τότε, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απάντησε με καυστικό ύφος: «Εσείς έχετε αγίους στο ΠΑΣΟΚ. Είναι όλοι με φωτοστέφανο».