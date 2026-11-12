Σκληρές αερομαχίες και εμπλοκές τουρκικών F-16 από ελληνικά μαχητικά στο Αιγαίο

Σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο προχώρησε η τουρκική πολεμική αεροπορία, η οποία έστειλε ακόμη και οπλισμένα μαχητικά F-16.

του Χρήστου Μαζανίτη

Δύσκολη ημέρα σήμερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με την Τουρκία να στέλνει κατασκοπευτικό αεροσκάφος αλλά και οπλισμένα μαχητικά και την Πολεμική Αεροπορία να απαντά δυναμικά με αναχαιτίσεις και εμπλοκές με οπλισμένα μαχητικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 προχώρησε σε παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό Αιγαίο, κοντά στη Λήμνο, με αποτέλεσμα ελληνικά οπλισμένα μαχητικά να προχωρήσουν στην άμεση αναχαίτισή τους. Τα «γαλάζια» μαχητικά δεν αρκέστηκαν απλά στην αναχαίτιση αλλά προχώρησαν και σε σκληρές αερομαχίες με τα τουρκικά μαχητικά, με αποτέλεσμα ένα από τα «κόκκινα» F-16 να κλειδωθεί σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό, πριν αυτό χαράξει πορεία για τα τουρκικά παράλια.

Συνολικά σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, όλες από ένα κατασκοπευτικό CN-235 στο βορειοανατολικό Αιγαίο, το οποίο αναχαιτίστηκε από ελληνικά μαχητικά.