Τζένσεν Χουάνγκ: Πρόθυμος να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου ο συνιδρυτής της Nvidia

Ο συνιδρυτής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συμφώνησε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου έπειτα από προειδοποίηση νομοθετών για έκδοση κλήτευσης. Η κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση αφορά τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις φερόμενες επαφές του με πρόσωπο που έχει συνδεθεί με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, εν μέσω των εξελίξεων γύρω από την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ερευνά τις σχετικές αναφορές τονίζοντας ότι δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή εταιρικά μυστικά, ενώ το Πεκίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ κατά τη διάρκεια κεντρικής ομιλίας του στην έκθεση τεχνολογίας Computex, στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, τον Μάιο του 2025. (Φωτογραφία: Αν Γουάνγκ / Reuters)
πηγή:: Αν Γουάνγκ / Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο συνιδρυτής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συμφώνησε να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου για να καταθέσει, αφού οι Αμερικανοί νομοθέτες απείλησαν να ασκήσουν την εξουσία κλήτευσης.
  • Τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον Τζένσεν Χουάνγκ ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών για πρωτόκολλα ασφαλείας και επαφές με φερόμενο πράκτορα πληροφοριών της Κίνας.
  • Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανέφερε ότι δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι τέθηκαν σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια ή εταιρικά μυστικά, προσθέτοντας ότι διερευνά τις σχετικές αναφορές.

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Αμερικανοί νομοθέτες στο Καπιτώλιο αναφέρουν ότι ο συνιδρυτής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συμφώνησε να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου για να καταθέσει.

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Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News, η κίνηση αυτή έρχεται αφότου οι νομοθέτες απείλησαν να ασκήσουν την εξουσία κλήτευσης (subpoena) για να επιβάλουν την εμφάνισή του.

Ο Τζον Μουλενάαρ (John Moolenaar), πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, δηλώνει ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την ημερομηνία της εμφάνισης, μεταδίδει το CBS.

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Ο Τζον Μουλενάαρ, μαζί με τους προέδρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, έστειλαν επιστολή στις 4 Νοεμβρίου ζητώντας από τον Τζένσεν Χουάνγκ να εμφανιστεί για μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών και με τις τρεις επιτροπές.

Ο σκοπός, όπως του αναφέρει η επιστολή, είναι να συζητηθούν «τα πρωτόκολλα ασφαλείας έναντι της κατασκοπείας από ξένους αντιπάλους και οι επαφές σας με ένα πρόσωπο που έχει αναφερθεί δημοσίως ως πράκτορας πληροφοριών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ)».

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη για να απαντήσει. Οι νομοθέτες λένε ότι έλαβαν την απάντησή του σήμερα, σύμφωνα με το CBS.

Ο βουλευτής της Φλόριντα, Μπράιαν Μαστ, αναφέρει ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ έδειξε πρόθυμος να εμφανιστεί, προσθέτοντας ότι η παραίτησή του από τη θέση του CEO της Nvidia «αλλάζει όντως τη δυναμική» γύρω από την πιθανή κατάθεσή του.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στόχος μας είναι να τον φέρουμε το συντομότερο δυνατό, ώστε να έχουμε πλήρη κατανόηση των γεγονότων και να φτάσουμε στην ουσία της αλήθειας αυτής της κατάστασης», δηλώνει ο Τζον Μουλενάαρ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι είναι αφοσιωμένος στην υποστήριξη των ζητημάτων εθνικής ασφάλειας της Αμερικής, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανέφερε ότι δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι τέθηκαν σε κίνδυνο είτε η εθνική ασφάλεια είτε εταιρικά μυστικά, προσθέτοντας ότι διερευνά τις αναφορές πως ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε στενή σχέση με φερόμενο Κινέζο κατάσκοπο.

Να σημειωθεί ότι το Πεκίνο απέρριψε δημοσίως τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας χαρακτηρίζοντάς τους συκοφαντία.

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