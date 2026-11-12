Ουάσινγκτον: Γιατρός με διαμέρισμα 1,1 εκατ. δολαρίων ο δράστης της αιματηρής επίθεσης – Διαμάχη για τη μούχλα η αιτία του φονικού

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση σε γυμναστήριο της Ουάσινγκτον, το πρωί της Πέμπτης (12/11), με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες. Ο ένοπλος, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ταυτοποιήθηκε ως ο γιατρός Ματ Λάμπερτ, που βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών της πολυκατοικίας όπου διέμενε, εξαιτίας προβλημάτων υγρασίας και μούχλας στο διαμέρισμά του, αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Λάμπερτ ήταν γιατρός επειγόντων περιστατικών και στέλεχος στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας. Διέμενε στον έβδομο όροφο πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών στη συνοικία Λόγκαν Σερκλ, όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα στο γυμναστήριο Vida Fitness, στο ισόγειο του κτιρίου, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο διαμέρισμά του και οχυρώθηκε εκεί για σχεδόν μία ώρα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει το κτίριο. Τελικά αυτοπυροβολήθηκε και εντοπίστηκε νεκρός από τους αστυνομικούς.

DC gym shooter ID’d as Dr. Matt Lambert – who went berserk at HOA over black mold in his $1.1M apartment https://t.co/4UEJXJBn5O https://t.co/fjJUzGRcNT — New York Post (@nypost) November 12, 2026

Η δικαστική διαμάχη για τη μούχλα στο διαμέρισμα

Ο Ματ Λάμπερτ είχε καταθέσει αγωγή τον Μάρτιο του 2025 εναντίον της Metropole Condominium Association, υποστηρίζοντας ότι εργασίες επισκευής στο κτίριο είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγρασίας και ανάπτυξης μούχλας στην κατοικία του.

Σύμφωνα με την αγωγή, πριν από την έναρξη των εργασιών δεν υπήρχαν σημαντικές εισροές νερού, μούχλα, οσμές μούχλας ή συσσώρευση υγρασίας στο διαμέρισμα. Ωστόσο, μετά την τοποθέτηση ικριωμάτων και προστατευτικών καλυμμάτων γύρω από το κτίριο, ο ίδιος υποστήριζε ότι εμφανίστηκαν προβλήματα υγρασίας και σχετικές φθορές.

Μάλιστα, μόλις μία ημέρα πριν από την επίθεση, λογαριασμός στην πλατφόρμα X που συνδέεται με τον Λάμπερτ δημοσίευσε φωτογραφίες από τις εργασίες ανακαίνισης, αναφέροντας ότι επρόκειτο να ακολουθήσουν έξι μήνες χωρίς ντους, στεγνωτήριο, θέρμανση, κλιματισμό και δυνατότητα μαγειρέματος.

Two years of living in luxury (and the start of 6 months with no shower, dryer, HVAC, and cooking) https://t.co/njGZsInkJ8 — OfMiceandMold (@miceandmold) November 11, 2026

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε ότι διερευνά τη σύγκρουση του δράστη με την ένωση ιδιοκτητών ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

Η δημοτική σύμβουλος της περιοχής, Μπρουκ Πίντο, δήλωσε στο NBC News ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος φαίνεται πως είχε βάλει στο στόχαστρο συγκεκριμένο πρόσωπο μέσα στο γυμναστήριο, με το οποίο βρισκόταν σε δικαστική αντιπαράθεση για ζήτημα σχετικό με την πολυκατοικία.

Watching the debate tonight? Remember this, there is no debate on Medicare for All. The answer is here:

https://t.co/vMkQzoSayL https://t.co/xaxs6zpcBv — Matt Lambert (@MattLambertMD) December 19, 2019

«Είναι τόσο θλιβερό και τόσο παράλογο να σκοτώνεται κάποιος εξαιτίας μιας διαμάχης που θα έπρεπε να επιλυθεί με λογικό τρόπο», ανέφερε.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και η σχέση του δράστη με τα θύματα.

Ο συνολικός απολογισμός είναι δύο νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και τέσσερις τραυματίες.