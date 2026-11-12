Ουάσινγκτον: Γιατρός με διαμέρισμα 1,1 εκατ. δολαρίων ο δράστης της αιματηρής επίθεσης – Διαμάχη για τη μούχλα η αιτία του φονικού

Ο γιατρός Ματ Λάμπερτ άνοιξε πυρ μέσα στο γυμναστήριο Vida Fitness στην Ουάσινγκτον σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τέσσερα, προτού αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα στο διαμέρισμά του. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης τη δικαστική διαμάχη του δράστη με την ένωση ιδιοκτητών του συγκροτήματος για σοβαρά προβλήματα υγρασίας και μούχλας στην κατοικία του.

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Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον στο σημείο της επιχείρησης μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026. (Φωτογραφία: Τζούλια Ντεμαρί Νικίνσον / AP)
Αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον στο σημείο της επιχείρησης μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026. (Φωτογραφία: Τζούλια Ντεμαρί Νικίνσον / AP)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γιατρός Ματ Λάμπερτ ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της αιματηρής επίθεσης σε γυμναστήριο της Ουάσινγκτον, όπου άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλα τέσσερα, προτού αυτοκτονήσει στο διαμέρισμά του.
  • Ο δράστης βρισκόταν σε έντονη δικαστική διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών του κτιρίου, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγρασίας και μούχλας στο πολυτελές διαμέρισμά του.
  • Η αστυνομία διερευνά τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση ως το βασικό κίνητρο, καθώς εκτιμάται ότι ο ένοπλος είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένο πρόσωπο που βρισκόταν εκείνη την ώρα στον χώρο.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση σε γυμναστήριο της Ουάσινγκτον, το πρωί της Πέμπτης (12/11), με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες. Ο ένοπλος, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ταυτοποιήθηκε ως ο γιατρός Ματ Λάμπερτ, που βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών της πολυκατοικίας όπου διέμενε, εξαιτίας προβλημάτων υγρασίας και μούχλας στο διαμέρισμά του, αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Λάμπερτ ήταν γιατρός επειγόντων περιστατικών και στέλεχος στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας. Διέμενε στον έβδομο όροφο πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών στη συνοικία Λόγκαν Σερκλ, όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα στο γυμναστήριο Vida Fitness, στο ισόγειο του κτιρίου, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο διαμέρισμά του και οχυρώθηκε εκεί για σχεδόν μία ώρα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει το κτίριο. Τελικά αυτοπυροβολήθηκε και εντοπίστηκε νεκρός από τους αστυνομικούς.

Η δικαστική διαμάχη για τη μούχλα στο διαμέρισμα

Ο Ματ Λάμπερτ είχε καταθέσει αγωγή τον Μάρτιο του 2025 εναντίον της Metropole Condominium Association, υποστηρίζοντας ότι εργασίες επισκευής στο κτίριο είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγρασίας και ανάπτυξης μούχλας στην κατοικία του.

Σύμφωνα με την αγωγή, πριν από την έναρξη των εργασιών δεν υπήρχαν σημαντικές εισροές νερού, μούχλα, οσμές μούχλας ή συσσώρευση υγρασίας στο διαμέρισμα. Ωστόσο, μετά την τοποθέτηση ικριωμάτων και προστατευτικών καλυμμάτων γύρω από το κτίριο, ο ίδιος υποστήριζε ότι εμφανίστηκαν προβλήματα υγρασίας και σχετικές φθορές.

Μάλιστα, μόλις μία ημέρα πριν από την επίθεση, λογαριασμός στην πλατφόρμα X που συνδέεται με τον Λάμπερτ δημοσίευσε φωτογραφίες από τις εργασίες ανακαίνισης, αναφέροντας ότι επρόκειτο να ακολουθήσουν έξι μήνες χωρίς ντους, στεγνωτήριο, θέρμανση, κλιματισμό και δυνατότητα μαγειρέματος.

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε ότι διερευνά τη σύγκρουση του δράστη με την ένωση ιδιοκτητών ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

Η δημοτική σύμβουλος της περιοχής, Μπρουκ Πίντο, δήλωσε στο NBC News ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος φαίνεται πως είχε βάλει στο στόχαστρο συγκεκριμένο πρόσωπο μέσα στο γυμναστήριο, με το οποίο βρισκόταν σε δικαστική αντιπαράθεση για ζήτημα σχετικό με την πολυκατοικία.

«Είναι τόσο θλιβερό και τόσο παράλογο να σκοτώνεται κάποιος εξαιτίας μιας διαμάχης που θα έπρεπε να επιλυθεί με λογικό τρόπο», ανέφερε.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και η σχέση του δράστη με τα θύματα.

Ο συνολικός απολογισμός είναι δύο νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και τέσσερις τραυματίες.

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